Sergio Busquets irá anunciar a aposentadoria ao fim da temporada com o Inter Miami, diz rádio

O volante espanhol Sergio Busquets, que fez história durante muitas temporadas no Barcelona, está perto de anunciar sua aposentadoria do futebol. Atualmente no Inter Miami, o jogador de 37 anos já teria se decidido e não irá renovar com o clube norte-americano. A informação é da rádio espanhola Cadena COPE.

A ideia de Busquets seria anunciar sua aposentadoria quando a temporada terminar, em novembro ou dezembro, dependendo de quão longe for o Inter Miami nos playoffs da MLS. O volante anunciaria sua retirada dos gramados por meio de vídeo, assim como fez em 2023 quando divulgou que deixaria o Barcelona.

Carreira de destaque

Formado no Barcelona, Busquets construiu uma das trajetórias mais vitoriosas e marcantes do futebol europeu. Pela equipe espanhola, o volante esteve presente em 722 partidas, com 18 gols marcados, além de 46 assistências. Ele conquistou dezenas de títulos, incluindo nove edições de LaLiga e três Ligas dos Campeões da Uefa.

Ademais, pela seleção da Espanha, Busquets acumulou 143 convocações e fez parte dos elencos campeões da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e da Eurocopa de 2012, sendo peça central no meio de campo durante a era de maior sucesso de seu país a nível de seleções.

Nesta temporada pelo Inter Miami, Busquets tem nove assistências após 44 jogos disputados. Por lá ele atua ao lado de antigos companheiros de Barcelona como Lionel Messi, Jordi Alba e Luis Suárez.