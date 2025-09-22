Topo

Sergio Busquets irá anunciar a aposentadoria ao fim da temporada com o Inter Miami, diz rádio

22/09/2025 12h27

O volante espanhol Sergio Busquets, que fez história durante muitas temporadas no Barcelona, está perto de anunciar sua aposentadoria do futebol. Atualmente no Inter Miami, o jogador de 37 anos já teria se decidido e não irá renovar com o clube norte-americano. A informação é da rádio espanhola Cadena COPE.

A ideia de Busquets seria anunciar sua aposentadoria quando a temporada terminar, em novembro ou dezembro, dependendo de quão longe for o Inter Miami nos playoffs da MLS. O volante anunciaria sua retirada dos gramados por meio de vídeo, assim como fez em 2023 quando divulgou que deixaria o Barcelona.

Carreira de destaque

Formado no Barcelona, Busquets construiu uma das trajetórias mais vitoriosas e marcantes do futebol europeu. Pela equipe espanhola, o volante esteve presente em 722 partidas, com 18 gols marcados, além de 46 assistências. Ele conquistou dezenas de títulos, incluindo nove edições de LaLiga e três Ligas dos Campeões da Uefa.

Ademais, pela seleção da Espanha, Busquets acumulou 143 convocações e fez parte dos elencos campeões da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e da Eurocopa de 2012, sendo peça central no meio de campo durante a era de maior sucesso de seu país a nível de seleções.

Sergio Busquets -

Nesta temporada pelo Inter Miami, Busquets tem nove assistências após 44 jogos disputados. Por lá ele atua ao lado de antigos companheiros de Barcelona como Lionel Messi, Jordi Alba e Luis Suárez.

