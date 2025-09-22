Topo

Esporte

Semana do Palmeiras tem decisão com River e viagem para Salvador; veja programação

22/09/2025 07h00

O Palmeiras tem uma semana muito importante pela frente. Em boa fase e invicto desde a eliminação contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Verdão segue na disputa pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, com duelos decisivos nos próximos dias.

Menos de um dia após golear o Fortaleza por 4 a 1, pelo Brasileirão, no Allianz Parque, o Palmeiras já iniciou a preparação para o seu próximo desafio: o jogo de volta contra o River Plate. Com um trabalho regenerativo para os titulares e um treino técnico para o restante dos jogadores, o Alviverde deu o pontapé inicial para a decisão pela Copa Libertadores.

O time paulista ainda tem mais dois dias de treinamento para o duelo. A bola rola às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (24), no Allianz Parque.

A reapresentação do elenco palmeirense ainda não está oficialmente confirmada, mas pode acontecer já na quinta-feira, um dia após o jogo contra o River Plate.

Assim, o Verdão já inicia a preparação para pegar o Bahia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para enfrentar o Tricolor de Aço, o Palmeiras treina também na sexta-feira e no sábado, quando encerra os preparativos e embarca para Salvador.

O confronto contra o Bahia acontece no domingo (28). No gramado da Arena Fonte Nova, às 16h, os palestrinos vão em busca de alcançar o 12º jogo de invencibilidade na principal competição do país.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Verdão ocupa, atualmente, a segunda posição do Campeonato Brasileiro. O time, comandado por Abel Ferreira, tem 49 pontos, em 22 jogos disputados. Quem ocupa a liderança é o Flamengo, que possui 51 pontos em 23 duelos.

