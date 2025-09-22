Sem João Fonseca na rodada decisiva, Time Mundo conquista a Laver Cup

Topo

Neste domingo, o Time Mundo conquistou a Laver Cup ao superar o Time Europa por 15 a 9, sob o comando do norte-americano Andre Agassi. Foi a terceira conquista da equipe fora da Europa na história do torneio.

O brasileiro João Fonseca participou da competição apenas no primeiro dia. Ele venceu o italiano Flavio Cobolli, número 25 do mundo, mas não foi escalado para as partidas seguintes.

O título

Após abrir 9 a 3 nos dois primeiros dias, o Time Mundo precisava de apenas duas vitórias no domingo para garantir a taça.

Na primeira partida, Carlos Alcaraz e Casper Ruud derrotaram os americanos Michelsen e Opelka por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 6/1. Na sequência, Alex de Minaur superou Jakub Mensik também em sets diretos (6/3 e 6/4).

Com isso, bastava mais uma vitória para o Time Mundo garantir a taça. Alcaraz chegou a vencer Cerundolo (6/2 e 6/1), forçando a decisão para o último jogo. Assim, a "final" ficou para o duelo entre Zverev e Fritz. O norte-americano venceu por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 7/6 (4) e confirmou o placar final de 15 a 9 para o Time Mundo.

Como funciona a Laver Cup?

  • Em cada dia, são disputadas três partidas de simples e uma de duplas.

  • No 1º dia, cada vitória vale 1 ponto; no 2º, 2; no 3º, 3.

  • O time que chega a 13 pontos conquista o título, sempre definido no último dia.

  • Os jogos são em melhor de três sets, com match tiebreak de 10 pontos no terceiro, se necessário.

Veja todos os resultados do torneio

Dia 1 - 19 de setembro (sexta-feira)

  • Casper Ruud (NOR) 2 x 0 Reilly Opelka (EUA) - 6/4 e 7/6 (4)

  • Jakub Mensik (TCH) 2 x 1 Alex Michelsen (EUA) - 6/1, 6(3)/7 e 10/8

  • Flavio Cobolli (ITA) 0 x 2 João Fonseca (BRA) - 4/6 e 3/6

  • Carlos Alcaraz (ESP)/Jakub Mensik (TCH) 2 x 0 Taylor Fritz (EUA)/Alex Michelsen (EUA) - 7/6 (7) e 6/4

Dia 2 - 20 de setembro (sábado)

  • Alexander Zverev (ALE) 0 x 2 Alex de Minaur (AUS) - 1/6, 4/6

  • Holger Rune (DIN) 0 x 2 Francisco Cerundolo (ARG) - 3/6, 6/7 (5)

  • Carlos Alcaraz (ESP) 0 x 2 Taylor Fritz (EUA) - 3/6, 2/6

  • Holger Rune (DIN)/Casper Ruud (NOR) 0 x 2 Alex de Minaur (AUS)/Alex Michelsen (EUA) - 3/6, 4/6

Dia 3 - 21 de setembro (domingo)

  • Carlos Alcaraz (ESP)/Casper Ruud (NOR) 2 x 0 Alex Michelsen e Reilly Opelka (EUA) - 7/6 (4), 6/1

  • Jakub Mensik (CZE) 0 x 2 Alex de Minaur (AUS) - 3/6, 4/6

  • Carlos Alcaraz (ESP) 2 x 0 Francisco Cerundolo (ARG) - 6/2, 6/1

  • Alexander Zverev (ALE) 0 x 2 Taylor Fritz (EUA) - 3/6, 6/7 (4).

