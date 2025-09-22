São Silvestre abre inscrições para a 100ª edição nesta quinta-feira e espera reunir 50 mil corredores nas ruas de São Paulo

A Corrida Internacional de São Silvestre, maior Prova de rua da América Latina e uma das mais importantes do mundo, celebra sua centésima edição em 2025. As inscrições para a Prova de 15 km, realizada tradicionalmente no dia 31 de dezembro pelas ruas de São Paulo, estarão abertas a partir do dia 25 de setembro (quinta-feira).

A expectativa é bater um novo recorde e receber 50 mil corredores, número superior aos 37,5 mil inscritos da edição passada.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site oficial da São Silvestre. Na abertura das vendas, haverá uma fila virtual, com distribuição de senha e tempo previsto para atendimento. É preciso continuar na fila - caso a pessoa saia, perde a vez.

Com foco na melhor experiência para os participantes, as inscrições serão disponibilizadas em um único lote, sem alteração de preços ao longo do período de vendas. O pacote básico custa a partir de R$ 319,90. Reforçando o compromisso da organização com a diversidade e inclusão, as inscrições para PCDs serão gratuitas mediante cadastro prévio e com limite de vagas.

Para atletas profissionais que queiram se inscrever no pelotão de Elite A, devem ser apresentados comprovantes (CBAt ou Federações Internacionais) de duas provas oficiais dentro dos últimos 12 meses, com limite para até 60 atletas divididos nas categorias feminino e masculino.

Já o pelotão B será destinado a atletas que também comprovem ao menos dois resultados em provas oficiais dentro do mesmo período, com até 100 vagas divididas entre as duas categorias.

"Chegar à centésima edição da São Silvestre é celebrar uma história de paixão pelo esporte, conexão com o povo brasileiro e protagonismo mundial. Essa Prova é símbolo da tradição da corrida por contar a trajetória daqueles que vêm de todos os cantos do Brasil e do mundo e correm por paixão", destacou Erick Castelhero, Diretor Executivo da São Silvestre.

Para tornar a edição histórica ainda mais acessível e segura para um público recorde, a organização da Prova coordenou um plano especial de ampliação da estrutura, mantendo o percurso tradicional dos últimos anos. Desta forma, a largada segue sendo realizada em ondas separadas por ritmo dos participantes, permitindo uma melhor distribuição dos atletas ao longo do percurso para garantir a fluidez dos 50 mil corredores aguardados.

"Em 2024, foram mais de 16 mil inscritos nos primeiros 24 minutos. Neste ano, sabemos da expectativa que essa Prova carrega e, por isso, reforçamos ainda mais nossa estrutura organizacional para garantir a melhor experiência para cada participante desde a inscrição", afirmou Marcos Yano, CEO da Vega Sports, organizadora técnica da São Silvestre.

Contagem regressiva

A Fundação Cásper Líbero deu início à contagem regressiva para a 100ª edição da Prova. Um pórtico foi inaugurado no tradicional endereço de sua sede, Avenida Paulista, 900. A partir desta segunda-feira (22), serão 100 dias para a realização da centésima Corrida, marcada para 31 de dezembro. A ação também faz parte das celebrações em comemoração à edição especial.

Até hoje, o Brasil soma 30 vitórias entre homens e mulheres na São Silvestre. No ano passado, as provas foram vencidas pelos quenianos Wilson Too, entre os homens, e Agnes Keino, entre as mulheres.

Pórtico inaugurado na Avenida Paulista, 900

São Silvestre 2025

Data: 31 de dezembro de 2025

Local de largada e chegada: Avenida Paulista, São Paulo (SP)

Distância: 15 km

Inscrições: a partir de 25 de setembro, no site oficial da São Silvestre

Retirada de kit: Expo São Silvestre, de 27 a 30 de dezembro, no Parque do Ibirapuera