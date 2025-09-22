São Paulo derrapa pela 1ª vez com Crespo e vive dúvidas para jogo do ano

O São Paulo começa hoje a preparação para o jogo do ano desta temporada, contra a LDU, pelas quartas de final Libertadores, com Crespo tendo de lidar com algumas incógnitas enquanto vê o time viver o momento mais instável e derrapar pela primeira vez sob seu comando desde o retorno.

As incógnitas de Crespo

O São Paulo começa a preparação com dúvidas quanto a Lucas e Oscar. O meio-campista treinou com bola após se recuperar de fraturas nas vértebras, mas sequer foi relacionado para o clássico diante do Santos. Já o atacante tem sido preparado para o duelo de volta contra os equatorianos, porém ainda não tem participação certa.

O lado direito também vive uma incógnita. Cédric ficou de fora do clássico contra o Santos por causa de uma virose. Mailton foi o titular no San-São e teve atuação regular.

Uma dupla de reservas agora também é dúvida. Ferreirinha sentiu um problema muscular durante o clássico com o Santos, assim como Luan. Os dois foram substituídos.

As incógnitas coincidem com o momento mais instável do time na nova passagem de Crespo. Agora, são duas derrotas consecutivas — uma na Libertadores e outra em um clássico com os reservas — e nenhum gol marcado em ambos os jogos.

Apesar das dúvidas e da tensão, Crespo adota um tom otimista para a decisão. O treinador diz que sonha em viver algo "épico".

Os jogadores estão bem e vão fazer um grande jogo quinta. Quinta será um jogo mental, de vontade. Vamos chegar bem. A gente vai ganhar [da LDU], vamos passar de fase. Podem acontecer duas coisas: a gente passar ou ser eliminado. Se a gente passa, será histórico, épico. Eu gostaria de viver algo assim Crespo

Decisão pela frente

O jogo contra a LDU "vale a temporada" para o São Paulo. Este foi o discurso adotado por Alisson após a derrota para o Santos e evidenciado por Crespo na escalação contra o Santos ao poupar todos os titulares, incluindo o goleiro Rafael.

Tenho um sonho enorme de ser campeão da Libertadores e ainda mais vestindo a camisa do São Paulo, que é muito pesada quando se fala de Libertadores, de Mundial. Tenho certeza que está todo mundo chateado pelas duas derrotas, mas agora não tem tempo de ficar remoendo, cabisbaixo, porque temos uma final, é o nosso ano que está valendo na quinta-feira. Alisson, ao SporTV

O cenário geral do São Paulo no ano aumenta ainda mais a importância do duelo. Sem títulos na temporada, a equipe só joga a Libertadores e o Brasileirão, sendo que na competição nacional é apenas a sétima colocada e está longe da luta pela taça.

O resultado da ida é visto como reversível, mas o time precisará repetir um feito que não acontece há 32 anos. A última vez que o São Paulo reverteu uma derrota por dois ou mais gols de diferença sofrida na ida do mata-mata na Libertadores foi em 1993, quando fez 4 a 0 e desbancou o 2 a 0 sofrido para o Newell's Old Boys.

São Paulo e LDU se enfrenta na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis. O time equatoriano pode perder por até um gol para avançar. Triunfo por três gols ou mais de vantagem dá a classificação ao Tricolor, e uma vitória são-paulina por dois tentos de diferença levará a decisão para os pênaltis.