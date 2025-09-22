Santos vê chance de rebaixamento diminuir após vitória sobre o São Paulo
A vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe um alívio para o Santos na luta contra o rebaixamento. O time viu a chance de queda diminuir.
Agora, a possibilidade de descenso do Alvinegro Praiano é de 15,8%, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Antes do triunfo sobre o São Paulo, a chance de queda do time de Juan Pablo Vojvoda era de 33,7%.
Vale lembrar que o Santos tem um jogo a menos. O clássico contra o Palmeiras, pela 13ª rodada, foi adiado. A CBF ainda não determinou a data do embate, que tem mando do Peixe.
Situação na tabela
Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.
"Vamos seguir reforçando no dia a dia a ideia de trabalho. Vamos mirar para cima. Vamos respeitar o Brasileirão, não vamos esconder onde estar o Santos, mas sempre vamos morar para cima. A camisa exige isso. Mas temos que ser realistas", disse Vojvoda.
Chances de rebaixamento
- Santos - 15.8%
- Vasco da Gama - 29.5%
- Juventude - 57.7%
- Vitória - 66.0%
- Fortaleza - 80.2%
- Sport - 90.5%
Próximo jogo do Santos
- Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)