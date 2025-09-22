Santos renova contrato de zagueiro que é promessa da base até 2030

O Santos anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do zagueiro João Alencar até junho de 2030. O defensor é considerado uma promessa no clube e, aos 18 anos, já está integrado ao elenco profissional, chegando a ser relacionado para algumas partidas.

João Alencar chegou ao Santos aos dez anos, em setembro de 2017, e passou por todas as categorias de base do clube até passar a treinar com o elenco profissional no CT Rei Pelé.

"É um privilégio muito grande poder estar no profissional, treinando com a equipe principal. Sem dúvida, agora o objetivo é me recuperar bem, voltar na minha melhor forma e poder dar muitas alegrias para a Nação Santista. Agradeço muito ao Santos FC por todo o suporte", disse o atleta, que se recupera de lesão.

João Alencar fez sua estreia como profissional do Santos no amistoso com o Red Bull Leipzig, mas ainda não disputou uma partida oficial pelo Peixe.

Uma das prioridades do presidente Marcelo Teixeira tem sido a valorização de promessas da base. O mandatário alvinegro vê os garotos como uma oportunidade de o Santos ter retorno esportivo e, posteriormente, financeiro.

"Já tínhamos feito a valorização e reconhecimento do João Ananias, um zagueiro também muito promissor, que, aliás, é a dupla dele. Jogam juntos desde muito novos. O Alencar já está envolvido diretamente com o time profissional, teve um momento de contusão, mas já está recuperado. Acreditamos muito no potencial dessa nova dupla da zaga. É uma valorização e um trabalho importante que a gestão faz para também dar um respaldo à família, aos pais e aos familiares, atitudes e ações fundamentais para que os atletas tenham tranquilidade e joguem com todo o seu talento e prosperem o mais rápido possível no profissional", afirmou o presidente.