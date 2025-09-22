Arnaldo: Santos escapa do rebaixamento se não tiver Neymar por um mês

O Santos mostrou evolução coletiva sem Neymar na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo na Vila Belmiro, afirma Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo Arnaldo, a ausência de Neymar deu espaço para um time mais combativo, o que pode ajudar o Peixe a escapar do rebaixamento se mantiver esse padrão nas próximas rodadas do Brasileirão.

A minha impressão é que se o Santos não tiver o Neymar por um mês, quando o Neymar voltar, se ele voltar, o Santos já vai estar livre do rebaixamento.

Arnaldo Ribeiro

O comentarista ressaltou a capacidade competitiva dos times de Juan Pablo Vojvoda. O comentarista também destacou o retrospecto do treinador argentino contra o São Paulo.

O Santos fez um jogo simples, combativo. Quando precisou, Vojvoda fechou. Já entrou com uma escalação mais cautelosa. Quando fez 1 a 0, acabou o jogo. Vários jogadores do Santos deitaram no campo, ele botou mais volante, tirou o Guilherme. É isso, o cara tá jogando contra o rebaixamento. E, aliás, ele tem um retrospecto contra o São Paulo incrível: nunca perdeu — quase sempre é 1 a 0 pra ele. Arnaldo Ribeiro

