Santos entra em acordo com patrocinadora máster e faz mudança no uniforme

Na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, nesse domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos entrou em campo com uma novidade no uniforme. A 7K, patrocinadora máster do clube, reduziu o tamanho da sua logo na parte central da camisa.

Esse era um pedido constante da torcida alvinegra desde o anúncio da parceria. A empresa estreou no uniforme do Peixe em abril.

"Esta é uma iniciativa que fortalece ainda mais a relação da 7K com o Santos e, principalmente, com o torcedor santista. É um gesto muito representativo, pois atende a um pedido direto da nossa torcida. Temos a convicção de que o novo uniforme irá repercutir muito bem. Acima de tudo, essa ação é mais um passo importante nesta parceria sólida e de sucesso que temos construído", disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

"Mais do que estampar a nossa marca, queremos construir uma história positiva junto ao Santos. Nós acompanhamos a movimentação da torcida e atendemos ao pedido de reduzir a nossa logo no uniforme. Essa decisão mostra o respeito que temos com o clube e com o seu maior patrimônio, que é o torcedor. Isso não altera em nada os termos da parceria. Pelo contrário, a fortalece ainda mais", afirmou Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, fundador e presidente do conselho da Ana Gaming, holding que gere a 7K.

A ação também contou com ativações na Vila Belmiro, como a distribuição de camisas para torcedores.

A 7K é patrocinadora máster do Santos desde abril de 2025, com contrato válido até meados de 2027.

Próximo jogo do Santos