Ronda Rousey esquenta rumores de volta ao UFC com declaração de amor ao MMA

Maior estrela que o MMA feminino já produziu, Ronda Rousey pode até negar que tenha intenção de voltar a competir, mas os sinais deixados pela americana em recentes publicações na internet indicam o contrário. Depois de dar à luz sua segunda filha, em janeiro deste ano, a ex-campeã e Hall da Fama do UFC retornou aos treinos após quase uma década afastada e parece estar reencontrando sua paixão pelo esporte, como a própria afirmou em sua mais nova aparição nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Ronda celebrou sua evolução desde que voltou aos treinos de MMA e creditou o treinador AJ Matthews, com quem tem trabalhado em particular, pelo seu progresso. E, ao que tudo indica, a felicidade pelo desenvolvimento técnico não é o único sentimento que tem florescido na veterana de 38 anos, mas também o prazer de curtir novamente a rotina de atleta - o que esquenta ainda mais os rumores sobre seu possível retorno ao octógono mais famoso do mundo.

"De oito semanas depois de ter um bebê e oito anos de me afastar do MMA para oito meses pós-parto e encontrando meu amor por isso de novo. O primeiro clipe é minha primeira sessão (de treino) trabalhando com AJ Matthews. Eu estava super constrangida, envergonhada de quanto eu regredi, e honestamente tentando o meu melhor para não mijar nas calças jogando socos tão cedo depois de ter o bebê P?'?. O segundo clipe foi ontem, eu nunca ri ou sorri tanto no tatame como eu faço hoje em dia. Os últimos seis meses tem sido o máximo, sinto que tenho muito para crescer, e sem o peso do mundo nos meus ombros, não há nada me segurando", escreveu Rousey na legenda do post.

Superluta no UFC Casa Branca?

Atualmente, uma das especulações mais fortes sobre um retorno de Ronda Rousey ao MMA apontam para uma possível participação no UFC Casa Branca - mega evento planejado para acontecer na sede do governo dos Estados Unidos em junho de 2026. Tal rumor já foi negado pela ex-campeã peso-galo (61 kg), mas o card especial - programado em conjunto com o presidente Donald Trump - parece ser a oportunidade ideal para uma eventual volta de 'Rowdy' às competições, principalmente pela sua popularidade e pela magnitude do show.

Se for confirmado o retorno para o UFC Casa Branca, é provável que Rousey seja escalada para fazer uma das lutas principais do evento, em uma superluta contra uma grande estrela do plantel da companhia. Neste caso, parecem existir duas opções viáveis: a também judoca Kayla Harrison, atual detentora do cinturão peso-galo feminino do Ultimate, e a brasileira Amanda Nunes, última algoz de Ronda antes de sua aposentadoria, em 2016, e, assim como a americana, Hall da Fama da liga.

Harrison e Nunes, por sinal, devem se enfrentar em breve, pelo título da categoria. Isso porque, recentemente, a baiana expressou seu interesse em abandonar a aposentadoria para tentar recuperar o cinturão que um dia foi seu e que agora está sob o poder de sua antiga companheira de equipe na 'American Top Team'. Ainda não há uma data agendada para o confronto, mas, pensando em um duelo da vencedora contra Rousey em junho, na Casa Branca, a disputa teria que acontecer nos primeiros meses de 2026.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ronda Rousey (@rondarousey)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok