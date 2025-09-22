Lesões de Neymar têm protocolo diferente no Santos; Musetti explica

Neymar recebe um tratamento diferenciado no Santos no que diz respeito às suas lesões, explica o colunista Lucas Musetti no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo Musetti, o Peixe precisa consultar o staff de Neymar antes de divulgar das informações médicas do jogador, diferentemente do restante do elenco. O colunista apurou que o atacante teve uma lesão moderada na coxa e deve ficar fora por pelo menos um mês.

É um desafio frequente descobrir as informações do Neymar porque existe uma lógica, uma rotina, um processo diferente quando se trata do camisa 10.

Lucas Mussetti

A gente correndo atrás das informações, a lesão do Neymar é grau 2 na coxa direita, uma lesão considerada moderada. Então, ele vai ficar pelo menos um mês fora de combate. Entre a parte do departamento de saúde, da fisioterapia e depois ser entregue para preparação física, esse processo deve demandar cerca de um mês e depois ele iria para a transição.

Lucas Musetti

O colunista conta que a simples autorização do staff de Neymar para divulgar detalhes de uma lesão é tratada como vitória interna no Peixe.

Quando é o Neymar, o Santos pede autorização até pra divulgar onde foi a lesão. Um bastidor importante aqui: quando o Santos divulga a lesão do Neymar na coxa direita, internamente o Departamento de Saúde do Santos falou 'nossa, conseguimos autorização para falar onde foi', porque o Santos submete a NR Sports e conversa com o Neymar pai para dar qualquer informação do Neymar.

Isso já aconteceu no Campeonato Paulista, quando o Santos escondeu aquela lesão antes da semifinal contra o Corinthians. O edema que o Santos avisa à CBF e não se posiciona oficialmente sobre a questão. E novamente isso ocorreria agora -- internamente se tratou como uma vitória simplesmente informar onde foi a lesão do Neymar. O Santos não informa grau, não informa prazo de recuperação, mas rapidamente faz o exame e informa o que é básico pro torcedor. Os clubes têm esse hábito de informar as lesões.

Lucas Musetti

'Só falta o passaporte': Santos prepara anúncio do atacante Brahimi

Os trâmites burocráticos de um estrangeiro fora do Mercosul, do Ministério da Justiça, do nome no Diário Oficial da União, esse processo imigratório foi superado. Falta agora a emissão do passaporte. É a única coisa que falta. O Santos demorou muito para conseguir essa regularização, ainda não anunciou, mas saindo o passaporte, o Santos anuncia -- o anúncio tá pronto, o vídeo tá feito.

Lucas Musetti

