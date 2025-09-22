Quem ganhou a Bola de Ouro 2025? Veja premiados e ranking atualizado

A Bola de Ouro será entregue ao vencedor hoje, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Os resultados já estão sendo divulgados pela Revista France Football e pelo jornal L'Équipe, responsáveis pela premiação.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será da TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Yamal, do Barcelona, são os favoritos na categoria masculina. Eles nunca venceram o prêmio.