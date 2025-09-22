Topo

PSG jogará no mesmo horário da Bola de Ouro, mas principais candidatos participarão do evento

22/09/2025 10h26

Em um fato muito curioso, o Paris Saint-Germain estará em campo no mesmo horário do evento da Bola de Ouro, realizado pela revista France Football, nesta segunda-feira. A equipe francesa jogará o clássico contra o Olympique de Marselha às 15h (de Brasília), enquanto a cerimônia de premiação começará a partir das 16h.

O jogo entre os times, que será realizado no Estádio Orange Velodrome, aconteceria neste domingo, mas a prefeitura de Marselha pediu o adiamento da partida por conta de uma tempestade, que por fim, realmente aconteceu.

Principais candidatos estarão presentes

Apesar da coincidência, os candidatos da equipe francesa aos principais prêmios da noite estarão presentes no evento. Ousmane Dembélé, Désiré Doué e João Neves estão lesionados e, portanto, não foram a Marselha com a delegação do PSG.

Ousmane Dembélé pode ser considerado o favorito para levar a grande Bola de Ouro, que premia o melhor jogador de futebol do mundo. Após uma temporada dos sonhos com o PSG, o atacante concorre com o jovem Lamine Yamal e o brasileiro Raphinha, ambos do Barcelona.

Por sua vez, Doué também concorre ao prêmio, mas corre por fora. O atacante surgiu ao mundo do futebol na última temporada, ganhando visibilidade principalmente após marcar dois gols na final da Liga dos Campeões, diante da Inter de Milão. 

