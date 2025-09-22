PSG é derrotado pelo Olympique de Marselha e perde a ponta do Francês

O Paris Saint-Germain (PSG) deixou a liderança do Campeonato Francês. Em jogo disputado apenas nesta segunda-feira, o Olympique de Marselha venceu o time da capital por 1 a 0, no Estádio Vélodrome. O duelo acabou adiado em um dia por conta de tempestades no domingo.

Situação da Tabela

Com o resultado, o PSG permanece com 12 pontos e vê o Monaco assumir a liderança do Francês. Já o Olympique de Marselha sobe para a sexta posição e soma nove pontos.

? Resumo do jogo

? OLYMPIQUE DE MARSELHA 1 X 0 PSG ??



? Competição: Campeonato Francês



?? Local: Stade Vélodrome



? Data: 22 de agosto de 2025 (segunda-feira)



? Horário: 15h00 (de Brasília)

Gol

? Nayef Aguerd, aos 5? do 1ºT (Olympique de Marselha)

Como foi o jogo?

O Olympique de Marselha abriu o placar logo aos 4 minutos, quando Nayef Aguerd aproveitou saída errada de Lucas Chevalier e marcou para os donos da casa. No primeiro tempo, o PSG, que estava sem Doué, Dembélé e Barcola em campo, teve dificuldades para criar oportunidades de gol.

Na etapa final, os visitantes tiveram chance de empatar aos 14 minutos, mas o goleiro Rulli fez grande defesa do chute rasteiro de Hakimi. O Olympique de Marselha, que neutralizou os pontos fortes do PSG no meio de campo, conseguiu administrar a vantagem até o final do confronto.

Próximos jogos

Olympique de Marselha

? Strasbourg x Olympique de Marselha (6ª rodada do Campeonato Francês)



? Data e horário: 26/09 (sexta-feira) às 15h45 (de Brasília)



? Local: Stade de la Meinau

Paris Saint-Germain

? Paris Saint-Germain x Auxerre (6ª rodada do Campeonato Francês)



? Data e horário: 27/09 (sábado) às 16h05



? Local: Parque dos Príncipes