Pronto e motivado! Neto BJJ se oferece para enfrentar Do Bronx no UFC Rio

Com a saída de Rafael Fiziev por lesão, o UFC Rio - marcado para o dia 11 de outubro - segue sem luta principal confirmada. Charles 'do Bronx' continua escalado para o evento, mas aguarda a definição de um novo adversário. Enquanto a organização trabalha nos bastidores, mais um nome se apresentou publicamente como opção: Joaquim Silva, também conhecido como 'Neto BJJ'. O lutador demonstrou interesse em enfrentar o ex-campeão dos leves (70 kg), mesmo reconhecendo o desafio que isso representa.

Em entrevista ao portal 'MMA Fighting', o peso-leve brasileiro (70 kg) afirmou estar pronto para assumir a responsabilidade de enfrentar o ex-detentor do cinturão da categoria. Ele ressaltou que, apesar de ainda buscar seu espaço na divisão, enxerga essa oportunidade como um passo importante em sua carreira.

"Sendo bem honesto, eu estou pronto, eu lutaria. O Charles é um ídolo para todo mundo. A gente considera o cara, mas é um trabalho, como o seu trabalho. E eu preciso trabalhar e ele também precisa trabalhar. Se essa oportunidade surgisse para mim, já falei para o meu empresário que eu estou pronto", declarou o atleta.

E o peso?

Neto BJJ subiu ao octógono recentemente. O brasileiro venceu o peruano Claudio Puelles por decisão dividida no Noche UFC, em San Antonio (EUA). O confronto aconteceu no dia 13 de setembro. Apesar disso, segundo o próprio, peso também não seria um problema. O atleta garantiu que estaria em condições de bater o limite da categoria, mesmo com pouco tempo para a preparação.

"Lutaria contra ele, bateria o peso. Mas eu sei que tem muita gente na minha frente, tem grandes nomes aí, muita gente pronta, vindo de sequência de vitórias na categoria leve. Mas, se chegar para mim, com certeza eu aceitaria. Seria uma honra lutar com o Charles no Rio de Janeiro. Não tem nada de rivalidade. É um trabalho. Vou lutar lá. Quando acabar a luta, acabou a luta. Mas seria uma ótima oportunidade e, com certeza, eu faria o peso nessas três semanas aí", confirmou.

Opções

Além de Neto BJJ, outros atletas já manifestaram interesse em substituir Fiziev na luta principal do UFC Rio. Entre eles estão Diego Lopes, Vinícius 'Lok Dog' e Renato 'Moicano'.

No momento, quem parece liderar a disputa é o polonês Mateusz Gamrot, que vem provocando Do Bronx nas redes sociais. O UFC ainda não oficializou o novo oponente do ex-campeão, mas a expectativa é de que a definição aconteça nos próximos dias.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por MMA Fighting (@mmafighting)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok