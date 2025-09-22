Premiação Bola de Ouro 2025 ao vivo: veja onde assistir à cerimônia
A cerimônia da Bola de Ouro 2025 será realizada hoje, a partir das 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O prêmio chega à sua 69ª edição.
Onde assistir? TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem o evento ao vivo.
Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Yamal, do Barcelona, são os favoritos na categoria masculina. Eles nunca venceram o prêmio.
Raphinha aparece cotado para as primeiras posições. No feminino, Marta ficou na 12ª colocação, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, apareceu no 21° lugar.
Vini Jr. ficou em 16º. Na temporada passada, o atacante do Real Madrid perdeu a disputa para o volante Rodri, do Manchester City.
Outros representantes do Brasil
Estêvão concorre ao Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Alisson aparece na lista de indicados ao Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do mundo.
Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, é candidato ao prêmio de melhor técnico. Enquanto isso, o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, concorre ao posto de melhor clube do mundo.
O prêmio concedido pela France Football considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.
Os últimos vencedores da Bola de Ouro
- 2024 - Rodri (ESP)
- 2023 - Lionel Messi (ARG)
- 2022 - Karim Benzema (FRA)
- 2021- Lionel Messi (ARG)
- 2020 - não houve premiação
- 2019 - Lionel Messi (ARG)
- 2018 - Luka Modric (CRO)
- 2017 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2016 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2015 - Lionel Messi (ARG)
- 2014 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2013 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2012 - Lionel Messi (ARG)
- 2011 - Lionel Messi (ARG)
- 2010 - Lionel Messi (ARG)
