Topo

Esporte

Premiação Bola de Ouro 2025 ao vivo: veja onde assistir à cerimônia

Troféu Bola de Ouro - NurPhoto via Getty Images
Troféu Bola de Ouro Imagem: NurPhoto via Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 15h50

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 será realizada hoje, a partir das 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O prêmio chega à sua 69ª edição.

Onde assistir? TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem o evento ao vivo.

Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Yamal, do Barcelona, são os favoritos na categoria masculina. Eles nunca venceram o prêmio.

Raphinha aparece cotado para as primeiras posições. No feminino, Marta ficou na 12ª colocação, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, apareceu no 21° lugar.

Vini Jr. ficou em 16º. Na temporada passada, o atacante do Real Madrid perdeu a disputa para o volante Rodri, do Manchester City.

Outros representantes do Brasil

Estêvão concorre ao Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Alisson aparece na lista de indicados ao Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do mundo.

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, é candidato ao prêmio de melhor técnico. Enquanto isso, o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, concorre ao posto de melhor clube do mundo.

O prêmio concedido pela France Football considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

  • 2024 - Rodri (ESP)
  • 2023 - Lionel Messi (ARG)
  • 2022 - Karim Benzema (FRA)
  • 2021- Lionel Messi (ARG)
  • 2020 - não houve premiação
  • 2019 - Lionel Messi (ARG)
  • 2018 - Luka Modric (CRO)
  • 2017 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2016 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2015 - Lionel Messi (ARG)
  • 2014 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2013 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2012 - Lionel Messi (ARG)
  • 2011 - Lionel Messi (ARG)
  • 2010 - Lionel Messi (ARG)

Premiação da Bola de Ouro 2025 -- Onde assistir

  • Data e horário: 22 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Théâtre du Châtelet, Paris (FRA)
  • Transmissão: TNT (TV fechada) e Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Felipão é citado em súmula do Gre-Nal por ofensas á árbitro: 'Enfiou a faca no Grêmio e girou'

Premiação Bola de Ouro 2025 ao vivo: veja onde assistir à cerimônia

Assistir Bola de Ouro ao vivo agora: saiba como ver premiação hoje (22/9)

CBF define data da convocação de Ancelotti para jogos contra Coreia e Japão

Neto, do Botafogo, é submetido à cirurgia na coxa e só volta a jogar no ano que vem

Santos entra em acordo com patrocinadora máster e faz mudança no uniforme

Igor Rabello reclama de árbitro após expulsão: "Só quero respeito"

Transmissão da Bola de Ouro ao vivo: veja onde assistir à cerimônia agora

Atlético-MG confirma procedimento cirúrgico e Cuello só deve retornar em 2026

Quem ganhou a Bola de Ouro 2025? Veja premiados e ranking atualizado

Flamengo rescinde contrato de herói do título mundial sub-20 de 2024