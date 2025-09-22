Premiação Bola de Ouro 2025 ao vivo: veja onde assistir à cerimônia

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 será realizada hoje, a partir das 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O prêmio chega à sua 69ª edição.

Onde assistir? TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem o evento ao vivo.

Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Yamal, do Barcelona, são os favoritos na categoria masculina. Eles nunca venceram o prêmio.

Raphinha aparece cotado para as primeiras posições. No feminino, Marta ficou na 12ª colocação, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, apareceu no 21° lugar.

Vini Jr. ficou em 16º. Na temporada passada, o atacante do Real Madrid perdeu a disputa para o volante Rodri, do Manchester City.

Outros representantes do Brasil

Estêvão concorre ao Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Alisson aparece na lista de indicados ao Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do mundo.

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, é candidato ao prêmio de melhor técnico. Enquanto isso, o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, concorre ao posto de melhor clube do mundo.

O prêmio concedido pela France Football considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

2024 - Rodri (ESP)

2023 - Lionel Messi (ARG)

2022 - Karim Benzema (FRA)

2021- Lionel Messi (ARG)

2020 - não houve premiação

2019 - Lionel Messi (ARG)

2018 - Luka Modric (CRO)

2017 - Cristiano Ronaldo (POR)

2016 - Cristiano Ronaldo (POR)

2015 - Lionel Messi (ARG)

2014 - Cristiano Ronaldo (POR)

2013 - Cristiano Ronaldo (POR)

2012 - Lionel Messi (ARG)

2011 - Lionel Messi (ARG)

2010 - Lionel Messi (ARG)

