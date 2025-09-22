Pegadinha! Alex Poatan passa trote em Renato Moicano antes do UFC 320; veja
O clima no camp de Alex Pereira antes da aguardada revanche contra Magomed Ankalaev no UFC 320, que acontece no dia 4 de outubro, parece estar o mais leve possível. Prova disso é que, em meio à preparação para o combate que pode alçá-lo novamente ao trono da categoria dos meio-pesados (93 kg), 'Poatan' tirou um tempo para fazer uma de suas famosas pegadinhas - só que, desta vez, o alvo não foi Glover Teixeira, um de seus mentores no MMA.
Um dos principais alvos das brincadeiras do striker paulista, Glover fez o papel de cúmplice nesta 'trollagem'. Ao lado do veterano, Alex Poatan aplicou um trote telefônico no também atleta do UFC Renato 'Moicano', no qual reclamava da forma como o peso-leve (70 kg) havia conduzido uma recente entrevista com Teixeira para o canal 'Overdogs Brasil'. O registro da pegadinha foi compartilhado pelo ex-campeão no seu canal do 'Youtube' (veja abaixo ou clique aqui).
Após uma saudação amistosa no início da ligação, Poatan logo mostrou sua insatisfação com Moicano e o acusou de ter tentado criar uma intriga entre ele e seu mentor, através das perguntas feitas por ele na entrevista. Aparentemente confuso pela manifestação do colega, o ex-desafiante ao cinturão peso-leve do UFC se defendeu das acusações e manteve a postura mesmo quando o ex-campeão sugeriu resolver as desavenças pessoalmente. Ao final, Alex revelou ao atleta da 'American Top Team' que tudo não passava de uma pegadinha e caiu na gargalhada.
"Cara, você fez a entrevista com o Glover (Teixeira), achei um pouco de sacanagem as perguntas que você fez. Sei que você está aprendendo... Sou um cara que falo a verdade. E depois dessa entrevista, o Glover mudou comigo. Você quer colocar a gente um contra o outro... É sacanagem, velho. Você não está por Las Vegas, né? Uma hora eu vou te encontrar aqui. Você fica me colocando contra os outros. Não gosto dessas paradas não, velho. Quando a gente se encontrar, a gente conversa legal", brincou Poatan, antes de anunciar a pegadinha: "Tô zoando, pô. Tô com o Glover aqui (risos)".
Revanche
Brincadeiras à parte, Alex Poatan possui um compromisso importante marcado para o dia 4 de outubro. Na luta principal do UFC 320, em Las Vegas (EUA), o ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado vai tentar vingar a derrota sofrida para Magomed Ankalaev em março e, de quebra, recuperar o cinturão até 93 kg da organização.
