Paysandu x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Paysandu e Novorizontino medem forças nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.

Onde assistir Paysandu x Novorizontino ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

O próximo jogo do Paysandu Sport Club é pela 28ª rodada da #SérieB2025, na próxima terça-feira (23), às 19h30 no Banpará Curuzu! ???#PAYxNOV #VamosPaysandu pic.twitter.com/3c4WveS83P ? Paysandu Sport Club (@Paysandu) September 21, 2025

Como o Paysandu chega para o confronto

Na Série B, o Paysandu não vence há 12 rodadas e ocupa a lanterna, com apenas 22 pontos. Uma vitória diante do Novorizontino não tira os paraenses da última posição. Na última rodada, a equipe perdeu para o Goiás por 1 a 0.

Como o Novorizontino chega para o confronto

O Novorizontino, por sua vez, não perde na competição há três partidas e aparece na quarta posição da tabela. Na última rodada, superou o Athletic por 1 a o.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas três vezes na história, com duas vitórias do Novorizontino e um empate.

25/05/2025: Novorizontino 3 x 1 Paysandu (Série B)

16/11/2024: Novorizontino 1 x 1 Paysandu (Série B)

29/07/2024: Paysandu 1 x 3 Novorizontino (Série B)

Estatísticas

Paysandu na Série B

20ª posição

4 vitórias, 10 empates e 13 derrotas

21 gols marcados

32 gols sofridos

Novorizontino na Série B

4ª posição

11 vitórias, 10 empates e 6 derrotas

30 gols marcados

25 gols sofridos

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Novillo, Maurício Antônio e Thiago Heleno; Edilson, Leandro Vilela, Anderson Leite e Bryan Borges; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi



Técnico: Márcio Fernandes

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Rômulo e Fábio Matheus; Bruno José, Matheus Frizzo e Nathan Fogaça



Técnico: Enderson Moreira

Arbitragem

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Luciano da Silva Miranda Filho (CE) Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Ficha técnica

Jogo: Paysandu x Novorizontino



Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 23 de setembro de 2025, terça-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Estádio Curuzu, em Belém



Onde assistir: ESPN e Disney+