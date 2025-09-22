Topo

Paysandu x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

22/09/2025 20h00

Paysandu e Novorizontino medem forças nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.

Onde assistir Paysandu x Novorizontino ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. 

Como o Paysandu chega para o confronto

Na Série B, o Paysandu não vence há 12 rodadas e ocupa a lanterna, com apenas 22 pontos. Uma vitória diante do Novorizontino não tira os paraenses da última posição. Na última rodada, a equipe perdeu para o Goiás por 1 a 0.

Como o Novorizontino chega para o confronto

O Novorizontino, por sua vez, não perde na competição há três partidas e aparece na quarta posição da tabela. Na última rodada, superou o Athletic por 1 a o.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram apenas três vezes na história, com duas vitórias do Novorizontino e um empate.

  • 25/05/2025: Novorizontino 3 x 1 Paysandu (Série B)

  • 16/11/2024: Novorizontino 1 x 1 Paysandu (Série B)

  • 29/07/2024: Paysandu 1 x 3 Novorizontino (Série B)

Estatísticas

Paysandu na Série B

  • 20ª posição

  • 4 vitórias, 10 empates e 13 derrotas

  • 21 gols marcados

  • 32 gols sofridos

Novorizontino na Série B

  • 4ª posição

  • 11 vitórias, 10 empates e 6 derrotas

  • 30 gols marcados

  • 25 gols sofridos

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Novillo, Maurício Antônio e Thiago Heleno; Edilson, Leandro Vilela, Anderson Leite e Bryan Borges; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi

Técnico: Márcio Fernandes

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Rômulo e Fábio Matheus; Bruno José, Matheus Frizzo e Nathan Fogaça

Técnico: Enderson Moreira

Arbitragem

  • Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

  • Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Ficha técnica 

Jogo: Paysandu x Novorizontino

Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 23 de setembro de 2025, terça-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Curuzu, em Belém

Onde assistir: ESPN e Disney+

