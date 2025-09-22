Paysandu x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Paysandu e Novorizontino medem forças nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.
Onde assistir Paysandu x Novorizontino ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Como o Paysandu chega para o confronto
Na Série B, o Paysandu não vence há 12 rodadas e ocupa a lanterna, com apenas 22 pontos. Uma vitória diante do Novorizontino não tira os paraenses da última posição. Na última rodada, a equipe perdeu para o Goiás por 1 a 0.
Como o Novorizontino chega para o confronto
O Novorizontino, por sua vez, não perde na competição há três partidas e aparece na quarta posição da tabela. Na última rodada, superou o Athletic por 1 a o.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram apenas três vezes na história, com duas vitórias do Novorizontino e um empate.
- 25/05/2025: Novorizontino 3 x 1 Paysandu (Série B)
- 16/11/2024: Novorizontino 1 x 1 Paysandu (Série B)
- 29/07/2024: Paysandu 1 x 3 Novorizontino (Série B)
Estatísticas
Paysandu na Série B
- 20ª posição
- 4 vitórias, 10 empates e 13 derrotas
- 21 gols marcados
- 32 gols sofridos
Novorizontino na Série B
- 4ª posição
- 11 vitórias, 10 empates e 6 derrotas
- 30 gols marcados
- 25 gols sofridos
Prováveis escalações
Paysandu: Matheus Nogueira; Novillo, Maurício Antônio e Thiago Heleno; Edilson, Leandro Vilela, Anderson Leite e Bryan Borges; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi
Técnico: Márcio Fernandes
Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Rômulo e Fábio Matheus; Bruno José, Matheus Frizzo e Nathan Fogaça
Técnico: Enderson Moreira
Arbitragem
- Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
- Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Ficha técnica
Jogo: Paysandu x Novorizontino
Campeonato: 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 23 de setembro de 2025, terça-feira
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Curuzu, em Belém
Onde assistir: ESPN e Disney+