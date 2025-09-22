Topo

Esporte

Palmeiras lidera ranking de chances de título no Brasileirão após a 24ª rodada; veja probabilidade

22/09/2025 15h49

Após os jogos da 24ª rodada, o Palmeiras é o time com maior probabilidade de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira viu aumentar sua chance de título e assumiu a liderança do ranking, mesmo ocupando o terceiro lugar na tabela de classificação.

De acordo com dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade de o Verdão faturar a taça é de 40,3%.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras ocupa a terceira posição, com 49 pontos, com 22 jogos disputados. O Verdão fica atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro, líder e vice-líder, que têm 51 e 50 pontos, respectivamente.

A equipe alviverde é o time do G4 com menos jogos. O Cruzeiro é o único com as 24 rodadas completas. O Verdão, portanto, tem dois jogos a menos que a Raposa e um a menos que o Flamengo. Já o Mirassol, que fecha a zona de classificação à Libertadores de 2026, tem 42 pontos em 23 partidas.

Palmeiras tem jogos atrasados

Os jogos atrasados do Palmeiras são contra Juventude e Santos, pela 12ª e 13ª rodadas. A CBF remarcou apenas o compromisso contra o time de Caxias do Sul, que acontece no dia 11 de outubro, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Chances de título no Brasileirão

  1. Palmeiras - 40,3%

  2. Flamengo - 32,6%

  3. Cruzeiro - 23,8%

  4. Mirassol - 2,5%

  5. Bahia - 0,42%

  6. Botafogo - 0,38%

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras divide o foco da temporada com Brasileiro e Libertadores.

Palmeiras x River Plate - quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque (volta das quartas da Libertadores)

Bahia x Palmeiras - sábado, às 16 horas, na Arena Fonte Nova (25ª rodada do Brasileirão)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Campeonato Francês: melhores momentos de Marseille 1 x 0 Paris Saint-Germain

Bruxa solta! Vicente Luque perde rival às vésperas do UFC Rio

Lusi Enrique, do PSG, é eleito melhor treinador do mundo pelo Bola de Ouro

Conmebol divulga árbitros da volta das quartas da Libertadores e Sula; veja

Corinthians barra convocação de reserva de Hugo para a Copa do Mundo Sub-20

Bola de Ouro: Yamal é o melhor sub-21 do mundo; Estêvão fica em quarto

Conmebol diz que tirou suspensão de Plata por 'integridade' do jogo

Corinthians divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Flamengo

Felipão é citado em súmula do Gre-Nal por ofensas á árbitro: 'Enfiou a faca no Grêmio e girou'

Premiação Bola de Ouro 2025 ao vivo: veja onde assistir à cerimônia

Palmeiras lidera ranking de chances de título no Brasileirão após a 24ª rodada; veja probabilidade