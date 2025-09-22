Palmeiras lidera ranking de chances de título no Brasileirão após a 24ª rodada; veja probabilidade

Após os jogos da 24ª rodada, o Palmeiras é o time com maior probabilidade de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira viu aumentar sua chance de título e assumiu a liderança do ranking, mesmo ocupando o terceiro lugar na tabela de classificação.

De acordo com dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade de o Verdão faturar a taça é de 40,3%.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras ocupa a terceira posição, com 49 pontos, com 22 jogos disputados. O Verdão fica atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro, líder e vice-líder, que têm 51 e 50 pontos, respectivamente.

A equipe alviverde é o time do G4 com menos jogos. O Cruzeiro é o único com as 24 rodadas completas. O Verdão, portanto, tem dois jogos a menos que a Raposa e um a menos que o Flamengo. Já o Mirassol, que fecha a zona de classificação à Libertadores de 2026, tem 42 pontos em 23 partidas.

Palmeiras tem jogos atrasados

Os jogos atrasados do Palmeiras são contra Juventude e Santos, pela 12ª e 13ª rodadas. A CBF remarcou apenas o compromisso contra o time de Caxias do Sul, que acontece no dia 11 de outubro, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Chances de título no Brasileirão

Palmeiras - 40,3% Flamengo - 32,6% Cruzeiro - 23,8% Mirassol - 2,5% Bahia - 0,42% Botafogo - 0,38%

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras divide o foco da temporada com Brasileiro e Libertadores.

Palmeiras x River Plate - quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque (volta das quartas da Libertadores)



Bahia x Palmeiras - sábado, às 16 horas, na Arena Fonte Nova (25ª rodada do Brasileirão)