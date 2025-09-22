Topo

Esporte

Ousmane Dembélé, do PSG, vence Bola de Ouro; Raphinha fica em 5º

22/09/2025 18h02

O atacante Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2024/2025. A consagração veio nesta segunda-feira, em cerimônia da revista francesa France Football, realizada em Paris, no Théâtre du Châtelet. O francês de 28 anos, destaque do Paris Saint-Germain, conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira. A premiação do camisa 7 amplia o jejum brasileiro no troféu.

A última vez que um jogador do país venceu a Bola de Ouro foi em 2007, há 18 anos, quando Kaká brilhou com a camisa do Milan. Antes dele, outros ídolos também foram coroados: Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005).

Para surpresa de muitos, o brasileiro Raphinha ficou em quinto lugar, atrás de Salah, Vitinha, Yamal e do campeão Dembélé. O atacante do Barcelona encerrou a temporada com números impressionantes: 34 gols e 24 assistências em 57 partidas. Conquistou LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Na Liga dos Campeões, foi artilheiro (13 gols) e líder em assistências (nove), mas caiu na semifinal diante da Inter de Milão. Já pela seleção, viveu um desempenho abaixo do esperado: eliminado com o Brasil nas quartas de final da Copa América, nos pênaltis contra o Uruguai.

Dembélé, por sua vez, foi protagonista em uma temporada histórica para o PSG. Conquistou a primeira Liga dos Campeões da história do clube, sendo eleito melhor jogador da competição após a goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final. Além disso, venceu o Campeonato Francês e a Copa da França.

A segunda colocação ficou com Lamine Yamal, de apenas 18 anos. O espanhol também levou o Troféu Kopa, dado ao melhor jogador sub-21 do mundo. Em 55 partidas, acumulou 18 gols e 25 assistências, conquistando LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Na Liga dos Campeões, caiu na semifinal, e ainda foi vice-campeão da Liga das Nações.

O Top 10 da Bola de Ouro 2025 ficou assim: 1º Dembélé, 2º Yamal, 3º Vitinha, 4º Salah, 5º Raphinha, 6º Hakimi, 7º Mbappé, 8º Palmer, 9º Donnarumma e 10º Nuno Mendes.

Troféu Gerd Muller

Viktor Gyokeres venceu o Troféu Gerd Muller desta edição da premiação, que condecora o máximo artilheiro desta temporada. Jogando pelo Sporting, o sueco marcou 54 gols e distribuiu 13 assistências, em 52 duelos. Foi campeão do Campeonato Português e da Copa de Portugal.

Pelo lado feminino, Ewa Pajor, do Barcelona, marcou 42 tentos e deu 14 assistências, em 46 jogos.

Prêmio Socrátes

O grande vencedor do prêmio sócrates foi a Fundação Xana, que leva o nome da falecida filha de Luis Enrique, técnico do PSG. Ela morreu em 2019, aos nove anos, vítima de um osteossarcoma, um tipo de tumor ósseo agressivo.

A fundação tem como missão oferecer apoio completo ? emocional, físico e financeiro ? a crianças e jovens em tratamento de doenças graves, bem como a suas famílias, garantindo que enfrentem esse processo com mais dignidade.

Confira todas as premiações do futebol masculino:

  • Bola de ouro masculina: Dembélé

  • Troféu Kopa masculino: Lamine Yamal

  • Troféu Johan Cruyff masculino: Luis Enrique

  • Troféu Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma

  • Troféu Gerd Muller masculino: Viktor Gyokeres

  • Clube do ano masculino: Paris Saint-Germain

  • Troféu Sócrates: Fundação Xana

