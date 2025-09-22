Topo

Oscar volta a treinar em reapresentação do elenco e pode reforçar o São Paulo contra a LDU

22/09/2025 14h47

O São Paulo se reapresentou no SuperCT na manhã desta segunda-feira, um dia após a derrota no San-São, e iniciou a preparação para o duelo decisivo contra a LDU, pelas quartas de final da Libertadores. Para o jogo, a equipe deve contar com o retorno do meia-atacante Oscar.

O atleta voltou a treinar normalmente com o elenco e realizou todas as atividades com bola. Recuperado de fraturas em três vértebras lombares, ele trabalha sem restrições desde sexta-feira e deve reforçar o São Paulo contra a LDU.

Como foi o treino?

Os jogadores que tiveram mais minutos em campo no clássico contra o Santos cumpriram cronograma de atividades regenerativas, com circuito de mobilidade, força e pliometria na parte interna das instalações são-paulinas.

Para os demais, que treinaram sob chuva, o técnico Hernán Crespo comandou dinâmica de fundamentos técnicos, cruzamentos e finalizações, seguida de um jogo em espaço reduzido.

Além do camisa 8, quem também vive a expectativa de retornar é o meia-atacante Lucas Moura. No treino desta manhã, o jogador treinou com a preparação física no campo e avançou na recuperação da artroscopia no joelho direito.

Outra novidade foi a presença do jovem Hugo, liberado pelo departamento médico para iniciar a transição física. O volante se recupera de cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Situação do São Paulo

O Tricolor perdeu o jogo de ida por 2 a 0, no estádio Rodrigo Paz Delgad0, em Quito, no Equador, e precisa de uma atuação histórica para avançar no tempo normal. Em caso de vitória por dois gols de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.

Pensando na decisão, Crespo poupou boa parte dos titulares contra o Santos e entrou em campo com o time reserva. A tática, contudo, não deu certo, e o São Paulo perdeu por 1 a 0, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos do São Paulo

  • São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Morumbis, em São Paulo 

  • São Paulo x Ceará (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 29/09 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

  • Local: Morumbis, em São Paulo

