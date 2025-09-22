Topo

Onde vai passar a Bola de Ouro 2025 ao vivo? Veja como assistir à cerimônia

22/09/2025 12h46

A edição de 2025 da Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira, às 16h de Brasília, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O evento chega à sua 69ª realização.

Onde assistir? TNT (TV fechada) e Max (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem ao vivo.

Lamine Yamal, do Barcelona, e Ousmane Dembélé, do PSG, são os favoritos. Os brasileiros Raphinha e Vini Jr. estão na disputa pelo prêmio no masculino.

Entre as mulheres, dois nomes aparecem como favoritas: Aitana Bonmatí, do Barcelona, e Alessia Russo, do Arsenal. Marta e Amanda Gutierrez são as representantes brasileiras.

Há outros brasileiros indicados em diferentes categorias. Veja, abaixo, quem está na disputa:

  • Melhor jovem (Estêvão)
  • Melhor goleiro (Alisson)
  • Melhor técnico de futebol feminino (Arthur Elias)
  • Melhor time (Botafogo)

O prêmio concedido pela revista "France Football" considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

  • 2024 - Rodri (ESP)
  • 2023 - Lionel Messi (ARG)
  • 2022 - Karim Benzema (FRA)
  • 2021- Lionel Messi (ARG)
  • 2020 - não houve premiação
  • 2019 - Lionel Messi (ARG)
  • 2018 - Luka Modric (CRO)
  • 2017 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2016 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2015 - Lionel Messi (ARG)
  • 2014 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2013 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2012 - Lionel Messi (ARG)
  • 2011 - Lionel Messi (ARG)
  • 2010 - Lionel Messi (ARG)

Premiação da Bola de Ouro 2025 -- Onde assistir

  • Data e horário: 22 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Théâtre du Châtelet, Paris (FRA)
  • Transmissão: TNT (TV fechada) e Max (streaming --sujeito às condições da plataforma)

