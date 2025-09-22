Topo

Neymar usa poker como 'terapia' durante recuperação de lesão no Santos

22/09/2025 17h53

Neymar está fora dos gramados após sofrer uma lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita, mas encontrou uma forma inusitada de lidar com o período. O atacante do Santos publicou uma foto em que aparece fazendo tratamento em casa enquanto joga pôquer online no notebook.

O problema muscular foi diagnosticado no último dia 18, durante treino no CT Rei Pelé, e deve afastá-lo por pelo menos quatro semanas. A previsão, no entanto, pode chegar a doze, o que projeta o retorno apenas para novembro.

Na imagem compartilhada, o camisa 10 surge com o pé elevado e a região lesionada em cuidados, em paralelo às cartas virtuais exibidas na tela. Chama atenção o detalhe do jogo: Neymar aparece com mais fichas na mesa e segura uma mão promissora, uma dupla de valetes antes da última virada.

O registro expõe não só a rotina de tratamento, mas também a tentativa de conciliar recuperação física e momentos de lazer. O pôquer online, escolhido como passatempo, exige concentração, cálculo e paciência - características que se aproximam do desafio de Neymar em aguardar a resposta do corpo. Segundo o próprio atleta, o jogo tem funcionado como uma espécie de terapia neste período.

Sem o principal jogador, o Santos conseguiu reagir no Brasileirão ao vencer o São Paulo na Vila Belmiro, resultado que deu fôlego na briga contra o rebaixamento e levou o time aos 26 pontos. No próximo domingo, a equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, novamente sem poder contar com o camisa 10.

