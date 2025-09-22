Topo

Neymar reprova quinto lugar de Raphinha na Bola de Ouro: "Sacanagem demais"

22/09/2025 22h33

Nesta segunda-feira, Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, conquistou a Bola de Ouro, enquanto Raphinha, do Barcelona, ficou na quinta posição. Em publicação do jornalista Eduardo Semblano, Neymar reprovou a colocação do brasileiro.

"Raphinha em quinto é sacanagem demais", comentou o atacante.

Raphinha ficou atrás de Salah, Vitinha, Yamal e do campeão Dembélé. O jogador do Barcelona encerrou a temporada com números impressionantes: 34 gols e 24 assistências em 57 partidas, além das conquistas de LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Na Liga dos Campeões, o brasileiro foi artilheiro, com 13 gols, e também líder em assistências, com nove, mas acabou eliminado na semifinal diante da Inter de Milão. Pela Seleção, no entanto, o desempenho foi abaixo do esperado: queda nas quartas de final da Copa América, nos pênaltis contra o Uruguai.

Na premiação da temporada 2023/24, a grande frustração ficou por conta de Vinicius Junior, do Real Madrid. Havia forte expectativa de que o atacante, um dos protagonistas do título da Liga dos Campeões, fosse eleito o melhor do mundo. Entretanto, o prêmio ficou com o volante Rodri, do Manchester City.

