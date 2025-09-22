Topo

Neto, do Botafogo, é submetido à cirurgia na coxa e só volta a jogar no ano que vem

22/09/2025 15h15

O goleiro Neto, do Botafogo, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira após ser submetido à cirurgia na coxa direita. O jogador vai iniciar o trabalho de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance da equipe carioca e seu retorno está estimado em até 20 semanas.

O atleta sofreu uma ruptura completa do músculo retofemoral. A lesão aconteceu no primeiro tempo da partida contra o São Paulo, em confronto que o time alvinegro acabou derrotado pelo placar de 1 a 0, no MorumBis.

Após chutar a bola, o goleiro botafoguense caiu com dores e precisou ser substituído pelo reserva Léo Linck antes do intervalo. Recém-chegado, ele foi contratado em agosto deste ano para ser o substituto de John, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Por meio de nota, o departamento médico do clube detalhou a situação do jogador. "O goleiro Neto foi submetido a cirurgia na manhã de domingo, sem intercorrências e iniciará o trabalho de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance na próxima quarta-feira", diz parte do trecho do comunicado.

O Botafogo, que vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG no último sábado, ocupa a quinta colocação na classificação do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe é o clássico com o Fluminense, marcado para este domingo, no estádio do Maracanã.

