Neneca, ex-goleiro de Guarani, Santo André, América-MG e Figueirense, morre aos 45 anos

22/09/2025 22h24

O futebol brasileiro está de luto. O ex-goleiro Neneca, que jogou em várias equipes do futebol nacional, entre elas os paulistas Santo André, Guarani, União Barbarense e Botafogo de Ribeirão Preto, além de América-MG, Figueirense e, por último, o União Rondonópolis, morreu na tarde desta segunda-feira em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso.

Neneca tinha apenas 45 anos e tentava se recuperar de um enfarte, sofrido na sexta-feira quando assistia a uma partida do sub-17 do União de Rondonópolis. Nascido na cidade do interior do Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 1980, e batizado Anderson Soares da Silva, Neneca foi revelado no futebol mato-grossense, mas começou a destacar-se no Flamengo de Guarulhos no início dos anos 2000 e teve seus melhores momentos no Santo André, América Mineiro e União Barbarense, onde foi campeão brasileiro da Série C em 2004.

"O Esporte Clube Santo André manifesta profundo pesar pelo falecimento de Anderson Soares da Silva, o eterno Neneca, ocorrido nesta segunda-feira, aos 45 anos, em Rondonópolis-MT. Ídolo do Ramalhão, Neneca defendeu a nossa camisa em mais de 180 partidas oficiais, sendo peça fundamental na conquista da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2008", lamentou o Santo André.

"Dentro e fora de campo, construiu uma trajetória marcada por dedicação, profissionalismo e AMR ?pelo futebol. O Esporte Clube Santo André se solidariza com familiares, amigos e companheiros de profissão neste momento de dor, desejando força e conforto a todo. Descanse em paz, Neneca."

Neneca jogou em vários outros times como Nacional-SP, Rio Branco de Andradas-MG, Oeste, União São João, Figueirense, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, entre outros, além de ter atuado na Polônia.

Sua carreira se prolongou até os 42 anos, quando se aposentou no União Rondonópolis, no qual se dedicou na função de coordenador técnico.

"O Guarani recebeu com grande pesar a notícia da morte de Anderson Soares da Silva, o Neneca, ex-goleiro que vestiu a camisa bugrina na temporada de 2015. O guarani presta condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de luto."

