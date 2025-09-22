"Muito feliz de representar o Brasil", diz Raphinha em evento da Bola de Ouro

Paris recebe nesta segunda-feira a nata do futebol mundial para a entrega da Bola de Ouro 2025, e o Brasil marca presença entre os indicados. Além de Vinicius Júnior (16º), do Real Madrid, o atacante Raphinha, do Barcelona, também apareceu na lista dos 30 finalistas e viveu uma noite especial no Théâtre du Châtelet, com alta expectativa.

O prêmio deste ano tem como favoritos o francês Ousmane Dembélé, campeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, o prodígio espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, e Raphinha, brasileiro também do clube catalão. O camisa 11 comemorou a chance de representar o país em uma das cerimônias mais prestigiadas do futebol mundial.

"Fico muito feliz de poder estar representando o nosso país. É sempre importante elevar o nome do Brasil. Independente de quem vencer, acho que todos os indicados fizeram uma temporada merecedora", afirmou à TNT Sports o atacante, que fez questão de ressaltar o espírito coletivo dentro do vestiário culé.

"A nossa vontade é levar a Bola de Ouro para o Barcelona. Se eu ganhar, ele [Yamal] vai ficar muito feliz. E se ele ganhar, eu vou ficar muito feliz também."

Entre os destaques da noite, Raphinha também comentou a possibilidade de Ronaldinho Gaúcho entregar o troféu. Para ele, seria um momento de peso simbólico para o futebol brasileiro. "A gente sabe a importância que o Ronaldinho tem. Pela carreira e pela pessoa que ele é, vê-lo entregando esse prêmio seria muito especial", disse.

A cerimônia acontece em meio à expectativa por um dos jogos mais aguardados da temporada: Barcelona x Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões. Questionado sobre o duelo, o brasileiro preferiu a cautela, mas destacou a confiança no trabalho da equipe catalã.

"A gente vai trabalhando jogo após jogo. No momento, pensamos no compromisso da Liga, mas estamos confiantes que o trabalho está sendo muito bem feito."

Além de Raphinha e Vinicius Júnior, outros brasileiros também foram lembrados nas diferentes categorias da premiação. O goleiro Alisson concorre entre os melhores da posição, Marta busca sua sétima Bola de Ouro no futebol feminino, e o jovem Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, aparece entre os candidatos ao prêmio de melhor jogador sub-21.