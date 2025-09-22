Morre Neneca, ex-goleiro de América-MG e Figueirense, aos 45 anos

O ex-goleiro Anderson Soares da Silva, o Neneca, morreu hoje (22), aos 45 anos, após não resistir a complicações de um infarto. Atualmente, ele era gerente de futebol do União Esporte Clube.

O que aconteceu

Neneca estava internado na UTI da Santa Casa desde a última sexta-feira. Ele sofreu um infarto enquanto assistia ao duelo entre União Rondonópolis e Academia, pela categoria Sub-17. A

O ex-goleiro recebeu os primeiros atendimentos em uma UPA. Posteriormente, foi transferido para a Santa Casa, devido à gravidade do caso. Foi detectado um aneurisma na artéria aorta e a necessidade de uma cirurgia, mas não resistiu.

Neneca defendeu clubes como América-MG, Figueirense, Santo André e Botafogo-SP, dentre outros. A primeira passagem do goleiro pelo União aconteceu no começo dos anos 2000, e ele retornou em 2019.

Ele marcou nomes no futebol paulista. Foi campeão da Série C em 2004, pelo União Barbarense. Em 2008, conquistou o Paulistão A2 com o Santo André e, em 2015, foi campeão da Série D com o Botafogo-SP.

Ele se aposentou em 2022, aos 42 anos. Após pendurar as luvas, assumiu como supervisor de futebol do União.

O apelido Neneca surgiu quando defendeu o Flamengo de Guarulhos, por conta das semelhanças com o ex-goleiro do Guarani, campeão brasileiro de 1978.

A prefeitura de Rondonópolis e a Federação de Futebol de São Paulo publicaram nota lamentando a morte do ex-goleiro. "Neneca marcou sua trajetória dentro e fora dos gramados, deixando lembranças de dedicação ao esporte e de amizade com todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele".

Nota da Prefeitura de Rondonópolis

"A Prefeitura de Rondonópolis, por meio do prefeito Cláudio Ferreira, manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-goleiro Anderson Soares da Silva, conhecido carinhosamente como Neneca, ocorrido nesta segunda-feira (22) na cidade.

Neneca marcou sua trajetória dentro e fora dos gramados, deixando lembranças de dedicação ao esporte e de amizade com todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele que, inclusive, participou do evento Celebra Trabalhador jogando futebol junto do prefeito, secretário e outros servidores do município.

Sua partida precoce deixa em luto os corações familiares, de amigos e toda a comunidade esportiva de Rondonópolis".

Nesse momento de profundo pesar, o prefeito Cláudio Ferreira e toda a administração municipal se solidarizam com a família e os amigos, e rogam a Deus que os confortem".

Nota da FPF

"A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento de Anderson Soares da Silva, o Neneca, nesta segunda-feira (22) em Rondonópolis. Anderson estava internado na UTI da Santa Casa desde a última sexta-feira (19) depois de sofrer um infarto enquanto acompanhava uma partida das categorias de base entre União Rondonópolis e Academia.

Neneca atuou como goleiro e foi um jogador histórico do União Rondonópolis, revelado nas categorias de base do clube, ainda teve passagens por equipes como União Barbarense, Santo André, Botafogo de Ribeirão Preto, América-MG e Figueirense. Em 2004 conquistou a Série C vestindo a camisa do União Barbarense e mais tarde, em 2015, foi campeão da Série D com o Botafogo de Ribeirão Preto. Além disso, o ex-goleiro se sagrou campeão do Paulistão A2 pelo Santo André em 2008. Neneca vestiu as cores da equipe do ABC Paulista durante seis temporadas, disputando 189 partidas. Nos últimos anos atuava como gerente de futebol do União Rondonópolis".

Nota do Botafogo-SP

"A diretoria da Botafogo Futebol SA lamenta profundamente o falecimento do goleiro Anderson Soares da Silva, o Neneca.

Ele faleceu nesta segunda-feira (22) em Rondonópolis, onde estava internado desde a última sexta, quando sofreu um infarto.

Neneca, que atuou pelo Tricolor entre 2015 e 2017, vestiu a camisa do Pantera em 83 oportunidades.

Em 2015, foi um dos principais jogadores na conquista do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro e no título da Série D.

Além do Botafogo, Neneca jogou pelo União Barbarense, Santo André, América-MG, Figueirense, Guarani, Oeste e União Rondonópolis.

Atualmente, trabalhava como gerente de futebol do União Rondonópolis (MT).

A diretoria do Botafogo presta os seus mais sinceros sentimentos e condolências à família e amigos, reza para que todos encontrem forças para superar essa triste perda."