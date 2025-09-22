Topo

Corinthians encaminha acordo com Memphis para pagamento de dívida

Corinthians e Memphis encaminham acordo para pagamento de dívida Imagem: CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Renan Liskai e Valentin Furlan
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 20h38

O Corinthians encaminhou um acordo com o atacante Memphis Depay para o pagamento de premiações e luvas que estão em atraso.

O que aconteceu

O Corinthians deve aproximadamente R$ 18 milhões ao atacante holandês. Os valores correspondem às luvas acertadas na assinatura do contrato, há um ano, e prêmio pagos ao jogador.

O clube propôs pagar a dívida da seguinte forma: metade da quantia será paga em parcelas mensais até fevereiro do ano que vem. A outra metade será quitada de uma vez só, em março.

Memphis se mostrou aberto a aceitar o modelo de pagamento parcelado, como o Corinthians propôs. Do montante, R$ 11 milhões equivalem a premiações (R$ 6 milhões por estar em 70% dos jogos e R$ 5 milhões por 29 participações em gols). Os outros R$ 7 milhões correspondem ao pagamento de luvas que está pendente.

O princípio de acordo vem um dia após Memphis completar uma ano da sua estreia no Corinthians. Em 21 de setembro do ano passado, o holandês entrou no decorrer do jogo contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

O holandês tem 38 jogos disputados neste ano, com oito gols marcados e dez assistências realizadas. Poupado do jogo contra o Sport, ontem, ele deve ir a campo contra o Flamengo, no domingo.

O acordo de Corinthians e Memphis pelos valores atrasados foi divulgado inicialmente pela Rádio Bandeirantes e confirmado pelo UOL.

