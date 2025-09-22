Melk Costa desafia atleta que causou polêmica com Patrício Pitbull no UFC Paris

O brasileiro Melk Costa protagonizou uma troca de provocações nas redes sociais com Losene Keita, estreante do UFC. A interação começou após uma publicação do belga no 'Instagram', feita em tom de desabafo dias depois do cancelamento de sua estreia oficial na organização, contra Patrício 'Pitbull', no UFC Paris.

Na legenda, Keita escreveu: "Todo mundo teve algo a dizer nas últimas semanas. Eu só tenho uma coisa a dizer: quem é o próximo?" - numa tentativa de virar a página após a frustração. A postagem, no entanto, rapidamente ganhou repercussão e recebeu uma resposta direta do brasileiro.

"Eu já te convidei, mas parece que você não quer uma estreia difícil", comentou Melk.

O europeu não deixou barato e rebateu: "Relaxa, Milk Boy. Se o UFC me pedir pra lutar com você, eu vou te espancar." A discussão prosseguiu com mais uma provocação do manauara: "Você desistiu da luta com o Patrício. Inventou desculpas pra não bater o peso. Acha mesmo que pode me vencer? Eu só quero essa luta porque o UFC me deu quatro pedreiras - agora quero uma fácil" (veja abaixo ou clique aqui).

Relembre o caso

Keita enfrentaria Pitbull no evento realizado em Paris, mas não conseguiu atingir o limite da categoria peso-pena (66 kg) para a luta. Diante disso, o brasileiro optou por não competir após o descumprimento contratual. O episódio gerou duras críticas ao estreante e desencadeou uma série de provocações públicas.

Entre elas, Patrício apelidou o belga de 'Pantera Gorda', fazendo trocadilho com seu apelido original, 'Pantera Negra'. A ironia se espalhou nas redes, e Melk entrou na onda ao publicar uma ilustração em que aparece pisando sobre uma pantera acima do peso, reforçando o deboche (veja abaixo ou clique aqui).

Apesar do clima quente, o UFC ainda não se manifestou oficialmente sobre um possível confronto entre os dois. No entanto, a rivalidade crescente nas redes sociais pode acelerar o interesse da organização em casar o duelo em breve.

