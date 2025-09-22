Topo

Marta fica em 12º na lista da Bola de Ouro feminina; Amanda Gutierres, do Palmeiras, fica em 21º

22/09/2025 13h38

Nesta segunda-feira acontecerá a cerimônia da Bola de Ouro, prêmio da revista France Football dado aos melhores jogadores do mundo. Como é de costume, o perfil oficial do evento divulga algumas posições antes do início da cerimônia. Assim, já possível saber a posição de duas brasileiras: Marta ficou na 12ª posição e Amanda Gutierres no 21º lugar.

Marta, que foi uma das responsáveis por conduzir a Seleção Brasileira feminina ao título da Copa América há algumas semanas, ficou na 12ª posição, duas antes do top 10, que será revelado na cerimônia que começará a partir das 16h (de Brasília).

Por sua vez, Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras que também foi presença importante na Copa América, ficou no 21º lugar, na frente de jogadores conhecidas como Esther Gonzalez e Emily Fox.

Veja quais foram as jogadoras que ficaram entre a 11ª e a 30ª da Bola de Ouro feminina:

11º - Claudia Pina

12º - Marta

13º - Caroline Graham Hanse

14º - Barbra Banda

15º - Sandy Baltimore

16º - Cristiana Girelli

17º - Temwa Chawinga

18º - Melchie Dumornay

19º - Klara Bühl

20º - Pernille Harder

21º - Amanda Gutierres

22º - Esther Gonzalez

23º - Johanna Rytting Kaneryd

24º - Sofia Cantore

25º - Emily Fox

26º - Lindsey Horan Heaps

27º - Clara Mateo

28º - Frida Leonhardsen Maanum

29º - Steph Catley

30º - Caroline Weir

