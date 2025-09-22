Marta fica em 12º na lista da Bola de Ouro feminina; Amanda Gutierres, do Palmeiras, fica em 21º
Nesta segunda-feira acontecerá a cerimônia da Bola de Ouro, prêmio da revista France Football dado aos melhores jogadores do mundo. Como é de costume, o perfil oficial do evento divulga algumas posições antes do início da cerimônia. Assim, já possível saber a posição de duas brasileiras: Marta ficou na 12ª posição e Amanda Gutierres no 21º lugar.Marta, que foi uma das responsáveis por conduzir a Seleção Brasileira feminina ao título da Copa América há algumas semanas, ficou na 12ª posição, duas antes do top 10, que será revelado na cerimônia que começará a partir das 16h (de Brasília).
Por sua vez, Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras que também foi presença importante na Copa América, ficou no 21º lugar, na frente de jogadores conhecidas como Esther Gonzalez e Emily Fox.
Veja quais foram as jogadoras que ficaram entre a 11ª e a 30ª da Bola de Ouro feminina:
11º - Claudia Pina
12º - Marta
13º - Caroline Graham Hanse
14º - Barbra Banda
15º - Sandy Baltimore
16º - Cristiana Girelli
17º - Temwa Chawinga
18º - Melchie Dumornay
19º - Klara Bühl
20º - Pernille Harder
21º - Amanda Gutierres
22º - Esther Gonzalez
23º - Johanna Rytting Kaneryd
24º - Sofia Cantore
25º - Emily Fox
26º - Lindsey Horan Heaps
27º - Clara Mateo
28º - Frida Leonhardsen Maanum
29º - Steph Catley
30º - Caroline Weir