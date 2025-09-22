Lusi Enrique, do PSG, é eleito melhor treinador do mundo pelo Bola de Ouro
O técnico espanhol Luis Enrique, do PSG, foi eleito pela premiação Bola de Ouro o melhor técnico masculino do mundo. A cerimônia, que premia os melhores do futebol na temporada, acontece nesta segunda-feira, em Paris, na França.
O comandante teve uma temporada dos sonho. Com o PSG, o treinador conquistou Liga dos Campeões pela primeira vez na história, com direito a goleada na final contra a Inter de Milão, por 5 a 0, além do Campeonato Francês e da Copa França.
A equipe parisiense, eleita o melhor clube da temporada, também chegou à final da Copa do Mundo de Clubes, mas acabou sendo superada pelo Chelsea, da Inglaterra. Com o treinador, o PSG somou 48 vitórias, oito empates e nove derrotas em 65 jogos na temporada.
Melhor treinador (a) feminino
O título de melhor treinador (a) do futebol feminino ficou com a holandesa Sarina Wiegman, técnica da Inglaterra. Arthur Elias, comandante da Seleção Brasileira e ex-Corinthians, foi indicado ao prêmio.
Com a seleção inglesa, Wiegman conquistou a Eurocopa de 2025, após bater a Espanha na final, com vitória por 3 a 1 nos pênaltis depois de empate em 1 a 1 no tempo normal.
Melhor clube do mundo
O PSG foi eleito o melhor clube do mundo no futebol masculino. A equipe francesa superou o Botafogo, que estava entre os indicados no prêmio. O Glorioso conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024 e venceu o próprio time francês na Copa do Mundo de Clubes.
Já no feminino, quem levou o prêmio foi o Arsenal, da Inglaterra. A equipe é atual campeã da Liga dos Campeões.