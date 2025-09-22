Topo

Lucas treina em campo no São Paulo e avança em recuperação

Lucas durante treino do São Paulo - Erico Leonan / São Paulo FC
Lucas durante treino do São Paulo Imagem: Erico Leonan / São Paulo FC

Gazeta Esportiva;

22/09/2025 14h00

O retorno do meia-atacante Lucas Moura está cada vez mais próximo. Nesta segunda-feira, durante a reapresentação do elenco, no SuperCT, o camisa sete do São Paulo treinou com a preparação física no campo e avançou na recuperação da artroscopia no joelho direito.

O jogador se recupera desde o dia 31 de agosto, quando realizou o procedimento cirúrgico para retirada de uma fibrose no joelho direito. Na última segunda-feira, o atleta correu pela primeira vez na esteira após a artroscopia.

Apesar da evolução, o meia ainda não deve ficar à disposição de Hernán Crespo para o duelo de volta das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, nesta quinta-feira, no Morumbis. O Tricolor precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para avançar no tempo normal.

