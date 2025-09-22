Topo

Bola de Ouro: Yamal é o melhor sub-21 do mundo; Estêvão fica em quarto

Espanhol do Barcelona voltou a conquistar prêmio de melhor jogador sub-21 do mundo Imagem: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

22/09/2025 16h31

Lamine Yamal conquistou o Troféu Kopa, que elege o melhor jogador sub-21 do mundo no Prêmio Bola de Ouro. O atleta do Barcelona superou, dentre outros concorrentes, o brasileiro Estêvão, ex-Palmeiras e agora atacante do Chelsea.

Com apenas 18 anos, Yamal se consolidou como um jogador fundamental no clube espanhol, onde é considerado o sucessor de Messi. Ele também havia garantido o Kopa na última temporada, após ajudar a Espanha a alcançar a glória na Eurocopa, e se tornou o primeiro atleta a vencê-lo duas vezes.

Yamal marcou 18 gols em 55 partidas em todas as competições na temporada passada, quando o Barça conquistou Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, embora seu time tenha sido eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões pela Inter de Milão com uma excelente atuação do jogador.

O jovem espanhol superou Doué (PSG), João Neves (PSG), Yildiz (Juventus) e Estêvão (Chelsea), este revelado pelo Palmeiras. Pelo Verdão, registrou 83 jogos, 27 gols e dois títulos: Brasileiro (2023) e Paulista (2024) em dois anos.

Confira a lista completa de vencedores do Trófeu Kopa

  • 2018: Kylian Mbappé
  • 2019: Matthijs de Ligt
  • 2020: Cancelado por conta da covid-19
  • 2021: Pedri
  • 2022: Gavi
  • 2023: Bellingham
  • 2024: Lamine Yamal
  • 2025: Lamine Yamal

