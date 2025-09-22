Khellven faz atividade no gramado, e Palmeiras segue preparação para enfrentar o River Plate

Na manhã desta segunda-feira, o Palmeiras realizou mais um treino na Academia de Futebol visando o confronto de volta das quartas de final da Libertadores contra o River Plate. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Abel Ferreira comandou um treino técnico e tático de olho no rival argentino.

Primeiro, os jogadores fizeram ativação no centro de excelência e, em seguida, sob chuva, foram a campo para atividade técnica em dimensões reduzidas com objetivos específicos. Em seguida, os atletas fizeram um trabalho tático sob orientação da comissão técnica.

Desfalques e dúvidas

O lateral direito Khellven segue como dúvida após sofrer um trauma no pé durante o jogo de ida contra o River, na Argentina. Ele cumpriu cronograma interno e também realizou atividades no gramado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Caso não esteja disponível, Giay deve ser mantido entre os titulares.

No compromisso pelo Brasileiro, contra o Fortaleza, no sábado, Giay foi o titular na lateral direita.

Para o duelo contra o River, o atacante Paulinho segue como desfalque. O camisa 10 se recupera de uma cirurgia na perna direita, com retorno aos gramados previsto apenas para 2026.

A situação do Palmeiras na Libertadores

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Palmeiras tem a vantagem do empate para avançar às semifinais da competição. Gustavo Gómez e Vitor Roque anotaram os gols palmeirenses na Argentina.

A equipe de Abel Ferreira decide em casa pois foi dono da melhor campanha geral na fase de grupos. O Verdão fechou a primeira fase com 18 pontos e defende 100% de aproveitamento na competição continental.