Khamzat Chimaev publica imagem enigmática sobre o UFC na Casa Branca

Campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Khamzat Chimaev voltou a agitar as redes sociais com uma publicação enigmática. No X (antigo Twitter), o lutador compartilhou uma montagem em que aparece na parte superior da imagem, com a Casa Branca abaixo de si - numa clara alusão ao evento especial que o Ultimate planeja realizar no local em junho de 2026 (clique aqui ou veja abaixo).

Sem legenda, o post gerou imediata repercussão. Muitos viram a imagem como uma provocação ou uma sugestão de que o checheno naturalizado emiradense deseja participar do card histórico na sede do governo americano.

Mudou de ideia?

O timing da postagem chama atenção, já que recentemente o atleta demonstrou ceticismo - e sarcasmo - ao ser questionado sobre a possibilidade de atuar no evento. Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Chimaev ironizou a ideia de integrar o card na capital dos Estados Unidos.

"Olhe para a minha cara. Eu acho que não (seria escalado para lutar na Casa Branca). Eles me deportariam para um campo de imigrantes ou algo assim", declarou, adotando seu já conhecido tom provocador.

Mesmo com o humor ácido, o atual detentor do cinturão dos médios vive ótimo momento na organização. Ainda sem data nem oponente definidos para sua primeira defesa de título, o lutador segue ativo nas redes e não perde a chance de gerar expectativa sobre seus próximos passos.

