Topo

Esporte

Jovem goleiro apaga má impressão de estreia pelo São Paulo e agrada Crespo

22/09/2025 08h00

O jovem goleiro Young voltou a ganhar uma oportunidade como titular do São Paulo neste domingo, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, ao contrário da estreia, desta vez o arqueiro deixou uma boa impressão e ganhou elogios de Crespo.

O jogador de 23 anos fez boas defesas, principalmente na primeira etapa. Segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas esportes, foram três intervenções. Ele também não teve culpa no gol de Guilherme.

Após a partida, Hernán Crespo elogiou Young. Ele disse que o goleiro treina "muito bem" e pode voltar a receber chances no futuro.

"Young merece. Ele treina muito bem. Dei uma oportunidade para ele voltar a jogar, talvez no futuro possa jogar outra vez. Coloquei ele porque merecia. Perdemos, mas a atuação dele foi boa", analisou o técnico.

Estreia conturbada

O bom desempenho de Young apaga a má impressão deixada em sua estreia pelo profissional do São Paulo. Ele fez seu primeiro jogo no time principal há pouco mais de um mês, diante do Sport, na Ilha do Retiro, e acabou falhando feio em um dos gols do Leão.

O arqueiro saiu jogando errado e entregou o primeiro gol feito pelo Sport naquela ocasião. A partida terminou empatada em 2 a 2.

Situação na tabela

Com a derrota para o Santos, por 1 a 0, o São Paulo ficou estacionado na sétima posição da tabela do Brasileirão, com 35 pontos.

Próximo jogo do São Paulo

  • São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Jardim vê Cruzeiro "azarão" e fala sobre mudança crucial para vitória contra o Bragantino

CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico no Gre-Nal: "Contato imprudente"

Khamzat Chimaev publica imagem enigmática sobre o UFC na Casa Branca

Jovem goleiro apaga má impressão de estreia pelo São Paulo e agrada Crespo

Ferroviária x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulista feminino

Dorival exalta Sport para justificar tropeço do Corinthians em Recife

Ataque em baixa acende alerta no São Paulo antes de jogo decisivo contra a LDU

Vojvoda cita importância de Guilherme para o Santos e fala sobre volta por cima

Semana do Palmeiras tem decisão com River e viagem para Salvador; veja programação

Alexandre Pantoja prega respeito, mas provoca Joshua Van

Último revés do Palmeiras em jogos de volta de Libertadores foi para o River