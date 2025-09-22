Jovem goleiro apaga má impressão de estreia pelo São Paulo e agrada Crespo

O jovem goleiro Young voltou a ganhar uma oportunidade como titular do São Paulo neste domingo, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, ao contrário da estreia, desta vez o arqueiro deixou uma boa impressão e ganhou elogios de Crespo.

O jogador de 23 anos fez boas defesas, principalmente na primeira etapa. Segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas esportes, foram três intervenções. Ele também não teve culpa no gol de Guilherme.

Após a partida, Hernán Crespo elogiou Young. Ele disse que o goleiro treina "muito bem" e pode voltar a receber chances no futuro.

"Young merece. Ele treina muito bem. Dei uma oportunidade para ele voltar a jogar, talvez no futuro possa jogar outra vez. Coloquei ele porque merecia. Perdemos, mas a atuação dele foi boa", analisou o técnico.

Estreia conturbada

O bom desempenho de Young apaga a má impressão deixada em sua estreia pelo profissional do São Paulo. Ele fez seu primeiro jogo no time principal há pouco mais de um mês, diante do Sport, na Ilha do Retiro, e acabou falhando feio em um dos gols do Leão.

O arqueiro saiu jogando errado e entregou o primeiro gol feito pelo Sport naquela ocasião. A partida terminou empatada em 2 a 2.

Situação na tabela

Com a derrota para o Santos, por 1 a 0, o São Paulo ficou estacionado na sétima posição da tabela do Brasileirão, com 35 pontos.

Próximo jogo do São Paulo

São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

(volta das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)