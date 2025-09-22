Jornal: Jogadores de PSG e Real Madrid não irão à cerimônia da Bola de Ouro

Jogadores e comissões técnicas de PSG e Real Madrid não comparecerão à cerimônia da Bola de Ouro, segundo relata o jornal As. Cada clube, porém, tem motivos distintos para as ausências.

O que aconteceu

No caso dos franceses, a causa é o adiamento do jogo diante do Olympique de Marselha, que aconteceria ontem (21), mas não ocorreu em função de uma tempestade em Marselha. Pelo regulamento da liga francesa, um jogo adiado deve ocorrer no dia seguinte.

Diante disso, jogadores como Vitinha, Achraf, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Kvaratskhelia e o treinador Luis Enrique não estarão na cerimônia de premiação. O técnico é um dos cotados para o Prêmio Cruyff, de melhor treinador.

Machucado, Dembélé é um dos cotados para vencer o prêmio, e, como não foi relacionado para o jogo, deve comparecer ao Teatro Châtelet, em Paris, onde ocorrerá a cerimônia. Doué e João Neves, também lesionados, são outras presenças esperadas.

Já pelo lado do Real Madrid, o motivo para a ausência é o mesmo do ano passado: boicote. Nenhum dirigente, atleta ou membro da comissão do clube espanhol irá a Paris para a cerimônia.

A decisão reflete a postura do clube na temporada passada, quando o Real foi informado às vésperas da cerimônia que Vini Jr não seria eleito o melhor do mundo. Rodri, do Manchester City, ficou com o prêmio.

À época, o clube disse que "não iria onde não é respeitado". O entendimento da diretoria do clube é o mesmo um ano após o boicote.

Caroline Weir, indicada ao prêmio de melhor jogadora do mundo, e Linda Caicedo, concorrente ao Troféu Kopa na versão feminina, foram autorizadas pelo Real Madrid a comparecer. Elas deverão ser as únicas representantes merengues no evento.