Jogos da Juventude inspiram atletas com museu que liga passado a presente

No principal palco da maior competição de jovens atletas do país, é possível ver a união do passado e do futuro dos esportes olímpicos brasileiros. No centro onde são realizadas competições de diversas modalidades no Jogos da Juventude, em Brasília, uniformes e objetos utilizados por medalhistas do país fazem os jovens atletas sonharem.

"Ver tudo isso é acreditar que um dia a gente pode chegar", afirma, a jovem Ana Carolina Gomes, de 15 anos, ao ver a camisa usada por Hortência na conquista da prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96.

Ela chegou a Brasília, depois de 9 horas de voo, para representar Roraima no atletismo, nas provas de 100, 200 e 400 metros rasos e buscou na exposição a motivação que busca para vencer. "Chegamos aqui como os melhores do estado, e vamos disputar contra os melhores de outros estados. Eu preciso acreditar que posso, para conseguir alcançar."

Ana Carolina faz parte do projeto Filhos do Rio Roraima, iniciativa que promove a prática esportiva e inclusão social para a comunidade ribeirinha do município de Caracarí. Ideia do professor Petrônio da Silva. "O esporte é uma das oportunidades que temos de mudar a realidade das pessoas. Ver de perto um pedacinho da história olímpica do brasil vai ajudar esses meninos e meninas a atingirem esse objetivo, com certeza", se animou o treinador.

Reconhecimento de ídolos de várias gerações

Além do uniforme usado por Hortência, estão expostos diversos outros itens, como o collant utilizado por Jade Barbosa na histórica conquista do bronze por equipes na Ginástica Artística em Paris, 2024, e também o skate e o par de tênis utilizados por Rayssa Leal, quando levou o bronze na mesma edição.

Mas também há espaço para a geração anterior de atletas, como o uniforme utilizado por Jackie Silva, no ouro conquistado em Atlanta, em 1996 - a primeira medalha olímpica feminina do Brasil.

"Uma forma de perpetuar e difundir nossa história. Temos aqui lembranças de atletas que talvez sequer tenham sido conhecidos por essa geração quando estavam em atividade. Então assim a gente consegue contar essas histórias para essa nova geração de atletas", explica a diretora dos Jogos da Juventude 2025, Manoela Penna.

O acervo faz parte de um catálogo com mais de 8 mil peças, armazenados na sede do Time Brasil, no Rio de Janeiro. Uma equipe de museólogos é responsável pela catalogação e cuidado com cada item, e faz parte de uma política permanente de valorização da história esportiva do Comitê Olímpico Brasileiro.

Para a diretora, se motiva o futuro contando as conquistas do passado. "o Emanuel esteve aqui uns dias com a gente, e os meninos olhavam para ele, olhavam para a placa com a foto dele. Era muito legal ver a ficha deles caindo e entendendo o tamanho do atleta que estava ali do lado deles. Voltam para casa com uma bela história para contar."