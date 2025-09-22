Jefté dá 1ª assistência, celebra estreia como titular e projeta Palmeiras x River

Jefté fez sua estreia como titular no Palmeiras no último sábado, na vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, recém-chegado ao clube, deu sua primeira assistência ao dar o passe para o segundo gol de Andreas Pereira. Sosa e Raphael Veiga anotaram os outros tentos palmeirenses.

"Estou muito feliz porque foi o meu primeiro jogo como titular. Tenho me preparado bastante e sabia que esse momento poderia chegar a qualquer hora. Estrear contra o Fortaleza e sair com a vitória foi extremamente importante para mim. Agora temos um grande confronto pela frente, que é o River Plate. Espero que a gente possa sair também com a vitória e com a classificação", disse.

Adaptação de Jefté no Palmeiras

O lateral esquerdo de 21 anos chegou ao Palmeiras há cerca de um mês e soma dois jogos. Um saindo do banco de reservas e outro como titular. O atleta disputa posição com Piquerez, que atualmente é titular absoluto. Jefté assinou um contrato com o Verdão até 2030.

"Realmente, eu não tive dificuldade porque o grupo todo me abraçou demais quando eu cheguei. Me deram todo o suporte que eu precisava, então, para mim, foi muito tranquilo. A questão dentro de campo, do jogo, foi o que mais me pegou, porque eu vim de um clube com um esquema diferente, mas foi rápido, tudo muito fácil, e estou me adaptando muito bem", analisou.

Palmeiras busca classificação à semifinal da Libertadores

Diante do Fortaleza, Jefté ganhou chance entre os 11 iniciais com a decisão de Abel Ferreira de poupar os titulares para o jogo de volta das quartas da Libertadores contra o River Plate. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Com a vitória por 2 a 1 na ida, o Verdão joga apenas pelo empate.

"Estava no jogo com o River Plate lá e é uma sensação única, nunca tinha vivenciado isso. Você olha ao seu redor, os torcedores, você vê 80 mil pessoas torcendo e vê a grandeza do jogo. Um campeonato desses muda a carreira de um jogador. Nosso time jogou o que teve que jogar e saímos com a vitória. Quarta-feira, eu espero que mais uma vez a gente consiga um bom resultado e que a nossa torcida nos apoie bastante para conseguirmos sair com a vitória dentro de casa", projetou.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x River Plate, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque (Volta das quartas da Libertadores)

Bahia x Palmeiras, às 16 horas, na Arena Fonte Nova (24ª rodada do Brasileirão)