Jardim vê Cruzeiro "azarão" e fala sobre mudança crucial para vitória contra o Bragantino

De virada, o Cruzeiro bateu o RB Bragantino por 2 a 1 neste domingo, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Leonardo Jardim afirmou que o clube mineiro é um azarão na disputa pelo título da competição com Flamengo e Palmeiras.

"Falei para os jogadores que o Cruzeiro é um "outsider" (azarão) nesta posição do Campeonato Brasileiro. Às vezes isso incomoda muita gente. Nossos adversários, com uma atitude mais agressiva, como aconteceu (com o Bragantino), não facilitam nada o jogo. E, mais uma vez, tivemos que superar isso neste domingo", disse o treinador do Cruzeiro.

? Fim de jogo e ???? ????? ?????? ???? ? ????????!!!! DE VIRADA, O CRUZEIRO DERROTOU O RED BULL BRAGANTINO, POR 2 A 1, E CONQUISTOU UMA IMPORTANTE VITÓRIA NO BRASILEIRÃO!!! VAMOOSSS!! ? #CRUxRBB | 2-1 | #GrandeCampeão pic.twitter.com/kqzWgwMHLK ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) September 22, 2025

Mudança tática crucial

Neste domingo, contra o RB Bragantino, Jardim associou a vitória com uma mudança tática feita ainda no primeiro tempo. O treinador português disse que trocou Christian e Wanderson, que passaram do lado direito para o esquerdo e assim por diante.

"Acho que, depois dessa troca com eles, equilibramos mais o jogo e melhoramos no duelo. Conseguimos fazer o gol do empate e, em seguida, na segunda parte, continuamos a criar dificuldades. O Christian de um lado e o Wanderson de outro são coisas completamente diferentes", explicou Jardim.

Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Com a vitória deste domingo, o Cruzeiro chegou aos 50 pontos no Campeonato Brasileiro, com 24 jogos disputados. Agora, a Raposa está na segunda colocação da competição, um ponto atrás do líder Flamengo, que tem uma partida a menos.