Invicto, Palmeiras soma mais de 80% de aproveitamento no Brasileirão após o Mundial

Com a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no último sábado (20), o Palmeiras manteve a invencibilidade no Brasileirão desde o retorno da disputa do Mundial de Clubes. Em 11 partidas disputadas nesse período, a equipe comandada por Abel Ferreira soma oito vitórias e três empates, com um aproveitamento de 81,8%.

Dentre os quatro clubes brasileiros que participaram do Mundial ? Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense ? o Verdão é o único que segue invicto desde então.

O desempenho sólido também se reflete nos números: foram 24 gols marcados e apenas 10 sofridos. De acordo com dados do Sofascore, o Palmeiras tem conseguido manter o controle das partidas, com média de 55,5% de posse de bola.

Como consequência do domínio da posse, o time também tem criado um bom volume ofensivo. Nesse recorte, foram 31 grandes chances criadas. Outro dado que chama atenção é a eficiência nas finalizações: o Palmeiras precisa, em média, de apenas sete chutes para marcar um gol.

Situação no Brasileirão e Libertadores

Com a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, o Palmeiras segue em busca da liderança do Brasileirão. O time é, atualmente, o segundo colocado, com 49 pontos, apenas dois atrás do Flamengo, que ainda possui um jogo a mais.

Já na Libertadores, o Palmeiras duela novamente com o River Plate, em busca de uma vaga na semifinal. Com a vitória por 2 a 1 no Monumental de Núñez, o Verdão precisa de um simples empate para avançar de fase. A bola rola na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no All8ianz Parque. Quem passar, encara o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU.