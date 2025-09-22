Topo

Imprensa internacional destaca conquista da Bola de Ouro por Dembélé: 'Novo rei do futebol'

Ousmane Dembélé, atacante do Paris Saint-Germain, foi consagrado nesta segunda-feira com sua primeira Bola de Ouro, provocando ampla repercussão na imprensa internacional. "O futebol tem um novo rei", destacaram os veículos estrangeiros, exaltando sua temporada histórica e o papel decisivo nos títulos do PSG.

Na Catalunha, o jornal "Sport" estampou em sua capa: "O futebol tem um novo rei: Ousmane Dembélé conquista a Bola de Ouro 2025". A publicação ressaltou a dimensão simbólica da vitória do francês, que superou desconfianças e alcançou o topo do futebol mundial.

Na Espanha, o "Marca" analisou os altos e baixos da trajetória do atacante, descrevendo-a como uma verdadeira montanha-russa. O jornal relembrou as dificuldades iniciais de Dembélé, mas destacou a transformação em protagonista do PSG, peça central da conquista inédita da Liga dos Campeões e agora dono do maior prêmio individual do futebol.

Também espanhol, o "As" reforçou a narrativa de coroação ao afirmar que "o futebol tem um novo rei". Já o "Mundo Deportivo" enfatizou o caráter histórico do feito, lembrando que é a primeira vez que um jogador recebe a Bola de Ouro defendendo um clube de Paris, fato que simboliza a mudança de patamar do PSG no cenário internacional.

Em Portugal, o diário "A Bola" destacou: "Ousmane Dembélé vence Bola de Ouro, Vitinha no pódio!". A publicação celebrou a presença do meio-campista português entre os finalistas, mas reconheceu que a temporada de Dembélé, decisivo em todas as competições, foi incontestável.

Na Argentina, o "Olé" valorizou a lista de títulos conquistados pelo atacante ao lado do PSG até chegar ao prêmio máximo. O francês foi eleito o melhor jogador da Champions League e sua performance colocou fim às comparações com o passado de Neymar, outro ídolo do clube parisiense.

