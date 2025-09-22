Igor Rabello reclama de árbitro após expulsão: "Só quero respeito"

Após o triunfo do Fluminense no último sábado, sobre o Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão, o zagueiro Igor Rabello se manifestou nas redes sociais. Na publicação, o jogador, que foi expulso no primeiro tempo, cobrou o árbitro Matheus Candançan sobre o cartão vermelho.

View this post on Instagram A post shared by Igor Rabello (@igorrabellooficial)

"O mínimo que eu espero é que na próxima vez que me encontrar você reconheça esse erro. Nós, atletas, erramos e vocês, árbitros, também. Faz parte do futebol e serve para o aprendizado. O que não pode acontecer é, quando tento falar com você no intervalo, você não olhar na minha cara e menosprezar um atleta da minha postura que está tentando te mostrar o seu erro com o maior respeito possível.", escreveu o atleta do Fluminense.

"Eu nunca faltei respeito com nenhum árbitro na minha carreira e nunca vou fazer isso. Não esperem isso de mim. Eu só quero respeito, que é o mínimo", complementou.

No Barradão, o lance da expulsão aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo, quatro minutos depois de o zagueiro receber o primeiro cartão amarelo. Em seguida, os jogadores do Fluminense reclamaram com a arbitragem, mas em vão.

Calendário Fluminense

O Fluminense volta ao gramado para duelar contra o Lanús nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Sul-Americana. Com este último triunfo contra o Vitória, o Tricolor chegou aos 31 pontos e se encontra em 8° na tabela.