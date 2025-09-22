Hulk completa um ano sem fazer um gol com bola rolando no Brasileirão

O atacante Hulk completou nesta segunda-feira um ano sem marcar um gol com bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. O jogador do Atlético-MG vive uma seca considerável e só balançou as redes neste período em bolas paradas (pênaltis ou faltas).

O último gol com bola rolando marcado por Hulk na competição por pontos corridos aconteceu em 22 de setembro de 2024, na vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Na ocasião, o camisa 7 do Galo marcou o terceiro tento de sua equipe, ao receber de Deyverson, sair cara a cara com o goleiro adversário e bater no cantinho, dando número finais à partida.

Desde então, Hulk balançou as redes 19 vezes entre Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro e Copa Sul-Americana, mas no torneio nacional foram seis gols, sendo três de falta, dois de pênalti e um gol olímpico (em cobrança de escanteio).

No Atlético-MG desde 2021, Hulk soma 130 gols pelo clube. Na atual temporada, o camisa 7 balançou as redes 16 vezes, figurando como artilheiro da equipe em 2025.

Hulk está a dois gols de marcar o 500º de sua carreira. Desses, 60 foram com a camisa do Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, o que o torna o maior artilheiro do clube na era dos pontos corridos.