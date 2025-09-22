Topo

Esporte

Hulk completa um ano sem fazer um gol com bola rolando no Brasileirão

22/09/2025 09h11

O atacante Hulk completou nesta segunda-feira um ano sem marcar um gol com bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. O jogador do Atlético-MG vive uma seca considerável e só balançou as redes neste período em bolas paradas (pênaltis ou faltas).

O último gol com bola rolando marcado por Hulk na competição por pontos corridos aconteceu em 22 de setembro de 2024, na vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Na ocasião, o camisa 7 do Galo  marcou o terceiro tento de sua equipe, ao receber de Deyverson, sair cara a cara com o goleiro adversário e bater no cantinho, dando número finais à partida.

Desde então, Hulk balançou as redes 19 vezes entre Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro e Copa Sul-Americana, mas no torneio nacional foram seis gols, sendo três de falta, dois de pênalti e um gol olímpico (em cobrança de escanteio).

No Atlético-MG desde 2021, Hulk soma 130 gols pelo clube. Na atual temporada, o camisa 7 balançou as redes 16 vezes, figurando como artilheiro da equipe em 2025.

Hulk está a dois gols de marcar o 500º de sua carreira. Desses, 60 foram com a camisa do Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, o que o torna o maior artilheiro do clube na era dos pontos corridos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Jornal: Jogadores de PSG e Real Madrid não irão à cerimônia da Bola de Ouro

Robert Renan não repete Brazão: médico tira por concussão após 2 perguntas

De olho em vaga no UFC Rio, Gamrot provoca Do Bronx: "Preocupado com meu estilo"

Técnico do Real Madrid defende rodízio em meio a tensão com Vinícius Jr

João Fonseca impressiona lendas em título da Laver Cup: 'Será um dos grandes do tênis'

Real Madrid boicota Bola de Ouro pelo 2º ano consecutivo ao não enviar representantes para cerimônia

Diniz enxerga empate justo no clássico e elogia Rayan após gol pelo Vasco

Filipe Luís analisa empate entre Flamengo e Vasco: "Tristes, mas é um resultado normal"

Hulk completa um ano sem fazer um gol com bola rolando no Brasileirão

'Vini Jr. retrocede 5 anos': jornal espanhol diz que astro perdeu posto de intocável no Real

Jardim vê Cruzeiro "azarão" e fala sobre mudança crucial para vitória contra o Bragantino