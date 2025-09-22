Gil revela sentimento de traição no Santos: "Piores semanas da carreira"

Recém-aposentado, Gil revelou os bastidores das suas últimas semanas como jogador do Santos. O ex-zagueiro entende que foi traído no clube, especialmente pela comissão técnica de Cleber Xavier.

"Minhas últimas duas semanas no Santos foram as piores da minha carreira. Fiquei três meses sem jogar, depois joguei dois jogos seguidos e quando achei que ia jogar com o Vasco, que eu treinei a semana toda bem, não joguei. Aquilo me desanimou legal. Eu achei (trairagem), principalmente da comissão técnica", disse à TV Record.

A rescisão de Gil com o Santos foi registrada no dia 3 de setembro. Ele chegou ao Peixe no começo de 2024 e foi peça fundamental ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, porém, pouco entrou em campo.

Ao todo, foram 66 aparições pela equipe alvinegra e uma bola na rede.

Ano conturbado

Gil pensou em se aposentar no final de 2024. A ideia de pendurar as chuteiras ao término da Série B foi debatida ao longo do ano passado. O atleta de 37 anos, contudo, encerrou a temporada em alta e feliz com o título. Em meio a este cenário, acertou a renovação contratual até o final de 2025.

A mudança na comissão técnica santista, porém, provocou uma alteração no cenário de Gil no Santos. O camisa 4 ficou de fora dos planos do técnico Pedro Caixinha, que entendia que o defensor não se encaixaria em seu estilo de jogo. Ele sequer foi relacionado para os quatro primeiros jogos do time praiano em 2025.

No início do Campeonato Paulista, todavia, o Santos sofreu muito no setor defensivo. Desta forma, Caixinha, pressionado pela torcida, decidiu dar uma chance para Gil, que fez sua primeira partida do ano na sétima rodada do Estadual. Na sequência, o experiente zagueiro correspondeu com boas atuações e foi se firmando no time titular.

Assim, Gil chegou a completar uma sequência de 12 jogos como titular do Santos. Com a chegada de Cléber Xavier, no entanto, Gil voltou a perder espaço e disputou apenas duas partidas em um intervalo de três meses.