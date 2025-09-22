Gavi, meia do Barcelona, tem lesão no joelho e vai passar por cirurgia

O Barcelona anunciou, na manhã desta segunda-feira, que o meia Gavi vai precisar passar por uma artroscopia no joelho direito. O jogador passou por um tratamento conservador, mas não obteve os resultados desejados.

O procedimento será realizado nesta terça-feira pelo Dr. Joan Carles Monllau, sob supervisão do departamento médico do Barcelona. Esse é o mesmo profissional que operou Gavi em novembro de 2023, quando o jogador rompeu o ligamento cruzado do mesmo joelho.

Inclusive, aquela lesão o deixou longe dos gramados por quase um ano.

The first team player Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) underwent intense sporting stress tests after finishing his conservation course of treatment for the radial injury to the internal meniscus in his right knee. The conclusion is that in order to guarantee the best possible... pic.twitter.com/Nh0WmFU9k0 ? FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

Gavi não entra em campo desde o dia 23 de agosto, na vitória do Barcelona sobre o Getafe, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, por 3 a 2. O meia começou entre os titulares e precisou ser substituído no intervalo.

Depois, o clube catalão confirmou que o jogador sofreu uma lesão radial no menisco interno do joelho direito. Apesar de o Barcelona não divulgar um prazo para o retorno, Gavi pode ficar até cinco semanas afastado, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Fermín López também vira desfalque

Ainda nesta segunda-feira, o Barcelona também confirmou que o meia Fermín López foi diagnosticado com uma lesão no músculo iliopsoas da perna esquerda. O jogador se machucou nos minutos finais da partida contra o Getafe, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona venceu por 3 a 0, no Estádio Johan Cruyff.

De acordo com o clube, Fermín López vai ficar cerca de três semanas longe dos gramados e desfalca a equipe na partida contra o Paris Saint-Germain, no dia primeiro de outubro, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Próximo jogo do Barcelona

Real Oviedo x Barcelona - sexta rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 25 de setembro (quinta-feira), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)

