Gavi, meia do Barcelona, tem lesão no joelho e vai passar por cirurgia

22/09/2025 11h46

O Barcelona anunciou, na manhã desta segunda-feira, que o meia Gavi vai precisar passar por uma artroscopia no joelho direito. O jogador passou por um tratamento conservador, mas não obteve os resultados desejados.

O procedimento será realizado nesta terça-feira pelo Dr. Joan Carles Monllau, sob supervisão do departamento médico do Barcelona. Esse é o mesmo profissional que operou Gavi em novembro de 2023, quando o jogador rompeu o ligamento cruzado do mesmo joelho.

Inclusive, aquela lesão o deixou longe dos gramados por quase um ano.

Gavi não entra em campo desde o dia 23 de agosto, na vitória do Barcelona sobre o Getafe, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, por 3 a 2. O meia começou entre os titulares e precisou ser substituído no intervalo.

Depois, o clube catalão confirmou que o jogador sofreu uma lesão radial no menisco interno do joelho direito. Apesar de o Barcelona não divulgar um prazo para o retorno, Gavi pode ficar até cinco semanas afastado, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Fermín López também vira desfalque

Ainda nesta segunda-feira, o Barcelona também confirmou que o meia Fermín López foi diagnosticado com uma lesão no músculo iliopsoas da perna esquerda. O jogador se machucou nos minutos finais da partida contra o Getafe, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona venceu por 3 a 0, no Estádio Johan Cruyff.

De acordo com o clube, Fermín López vai ficar cerca de três semanas longe dos gramados e desfalca a equipe na partida contra o Paris Saint-Germain, no dia primeiro de outubro, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Próximo jogo do Barcelona

  • Real Oviedo x Barcelona - sexta rodada do Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 25 de setembro (quinta-feira), às 16h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)

Situação na tabela

  • Barcelona: vice-líder com 13 pontos em cinco rodadas

  • Real Oviedo: 17ª posição com três pontos em cinco rodadas

