Ganhador da Bola de Ouro 2025: veja lista atualizada de premiados

Veja lista divulgada até agora (masculino)

11° - Pedri (Barcelona e Espanha)

12° - Kvicha Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)

13° - Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)

14° - Desiré Doué (PSG e França)

15° - Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal e Suécia)

16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil)

17º - Robert Lewandowski (Barcelona e Polônia)

18º - Scott McTominay (Napoli e Escócia)

19º - João Neves (PSG e Portugal)

20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)

21º - Serhou Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)

22º - Alexis Mac Allister (Liverpool e Argentina)

23º - Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha)

25º - Denzel Dumfries (Inter de Milão e Holanda)

26º - Erling Haaland (Manchester City e Noruega)

27º - Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)

28º - Virgil Van Djik (Liverpool e Holanda)

29º - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)

30º - Michael Olise (Bayern de Munique e França)

Veja lista divulgada até agora (feminino)

11º- Claudia Pina (Barcelona e Espanha)

12º- Marta (Orlando Pride e Brasil)

13º- Caroline Graham Hansen (Barcelona e Noruega)

14º-Barbra Banda (Orlando Pride e Zâmbia)

15º- Sandy Baltimore (Chelsea e França)

16º- Cristiana Girelli (Juventus e Itália)

17º- Temwa Chawinga (Kansas City e Malawi)

18º- Melchie Dumornay (Lyon e Haiti)

19º- Klara Bühl (Bayern de Munique e Alemanha)

20º- Pernille Harder (Bayern de Munique e Dinamarca)

21º- Amanda Gutierres (Palmeiras e Brasil)

22º- Esther Gonzalez (Gotham FC e Espanha)

23º- Johanna Kaneryd (Chelsea e Suécia)

24º- Sofia Cantore (Washington Spirit e Itália)

25º- Emily Fox (Arsenal e EUA)

26º- Lindsey Horan (Lyon e EUA)

27º- Frida Maanum (Arsenal e Noruega)

28º- Clara Mateo (Paris FC e França)

29º- Steph Catley (Arsenal e Austrália)

30º- Caroline Weir (Real Madrid e Escócia)

Raphinha concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo no futebol masculino. No feminino, Marta ficou na 12ª colocação, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, apareceu no 21° lugar.

Vini Jr. ficou em 16º. Na temporada passada, o atacante do Real Madrid perdeu a disputa para o volante Rodri, do Manchester City.

Estêvão concorre ao Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Alisson aparece na lista de indicados ao Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do mundo.

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, é candidato ao prêmio de melhor técnico. Enquanto isso, o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, concorre ao posto de melhor clube do mundo.

O prêmio concedido pela France Football considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

2024 - Rodri (ESP)

2023 - Lionel Messi (ARG)

2022 - Karim Benzema (FRA)

2021- Lionel Messi (ARG)

2020 - não houve premiação

2019 - Lionel Messi (ARG)

2018 - Luka Modric (CRO)

2017 - Cristiano Ronaldo (POR)

2016 - Cristiano Ronaldo (POR)

2015 - Lionel Messi (ARG)

2014 - Cristiano Ronaldo (POR)

2013 - Cristiano Ronaldo (POR)

2012 - Lionel Messi (ARG)

2011 - Lionel Messi (ARG)

2010 - Lionel Messi (ARG)

Premiação da Bola de Ouro 2025 -- Onde assistir