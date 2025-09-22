Ganhador da Bola de Ouro 2025: veja lista atualizada de premiados
A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece hoje, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Os resultados já estão sendo divulgados pela Revista France Football e pelo jornal L'Équipe, responsáveis pela premiação.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será da TNT (TV fechada) e canal da TNT no YouTube.
Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Yamal, do Barcelona, são os favoritos. Eles nunca venceram a premiação.
Veja lista divulgada até agora (masculino)
11° - Pedri (Barcelona e Espanha)
12° - Kvicha Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)
13° - Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)
14° - Desiré Doué (PSG e França)
15° - Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal e Suécia)
16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil)
17º - Robert Lewandowski (Barcelona e Polônia)
18º - Scott McTominay (Napoli e Escócia)
19º - João Neves (PSG e Portugal)
20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
21º - Serhou Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)
22º - Alexis Mac Allister (Liverpool e Argentina)
23º - Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
25º - Denzel Dumfries (Inter de Milão e Holanda)
26º - Erling Haaland (Manchester City e Noruega)
27º - Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)
28º - Virgil Van Djik (Liverpool e Holanda)
29º - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)
30º - Michael Olise (Bayern de Munique e França)
2025 Men's Ballon d'Or ranking:-- Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
1?1? Pedri
1?2? Khvicha Kvaratskhelia
1?3? Harry Kane
1?4? Désiré Doué
1?5? Viktor Gyökeres#ballondor pic.twitter.com/GFDskViPAs
Veja lista divulgada até agora (feminino)
- 11º- Claudia Pina (Barcelona e Espanha)
- 12º- Marta (Orlando Pride e Brasil)
- 13º- Caroline Graham Hansen (Barcelona e Noruega)
- 14º-Barbra Banda (Orlando Pride e Zâmbia)
- 15º- Sandy Baltimore (Chelsea e França)
- 16º- Cristiana Girelli (Juventus e Itália)
- 17º- Temwa Chawinga (Kansas City e Malawi)
- 18º- Melchie Dumornay (Lyon e Haiti)
- 19º- Klara Bühl (Bayern de Munique e Alemanha)
- 20º- Pernille Harder (Bayern de Munique e Dinamarca)
- 21º- Amanda Gutierres (Palmeiras e Brasil)
- 22º- Esther Gonzalez (Gotham FC e Espanha)
- 23º- Johanna Kaneryd (Chelsea e Suécia)
- 24º- Sofia Cantore (Washington Spirit e Itália)
- 25º- Emily Fox (Arsenal e EUA)
- 26º- Lindsey Horan (Lyon e EUA)
- 27º- Frida Maanum (Arsenal e Noruega)
- 28º- Clara Mateo (Paris FC e França)
- 29º- Steph Catley (Arsenal e Austrália)
- 30º- Caroline Weir (Real Madrid e Escócia)
Raphinha concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo no futebol masculino. No feminino, Marta ficou na 12ª colocação, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, apareceu no 21° lugar.
Vini Jr. ficou em 16º. Na temporada passada, o atacante do Real Madrid perdeu a disputa para o volante Rodri, do Manchester City.
Estêvão concorre ao Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Alisson aparece na lista de indicados ao Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do mundo.
Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, é candidato ao prêmio de melhor técnico. Enquanto isso, o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, concorre ao posto de melhor clube do mundo.
O prêmio concedido pela France Football considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.
Os últimos vencedores da Bola de Ouro
- 2024 - Rodri (ESP)
- 2023 - Lionel Messi (ARG)
- 2022 - Karim Benzema (FRA)
- 2021- Lionel Messi (ARG)
- 2020 - não houve premiação
- 2019 - Lionel Messi (ARG)
- 2018 - Luka Modric (CRO)
- 2017 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2016 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2015 - Lionel Messi (ARG)
- 2014 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2013 - Cristiano Ronaldo (POR)
- 2012 - Lionel Messi (ARG)
- 2011 - Lionel Messi (ARG)
- 2010 - Lionel Messi (ARG)
Premiação da Bola de Ouro 2025 -- Onde assistir
- Data e horário: 22 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Théâtre du Châtelet, Paris (FRA)
- Transmissão: TNT (TV fechada) e canal da TNT no YouTube