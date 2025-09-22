Topo

Ganhador da Bola de Ouro 2025: veja lista atualizada de premiados

Dembélé é um dos favoritos ao prêmio - Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images
22/09/2025 14h45Atualizada em 22/09/2025 16h14

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece hoje, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Os resultados já estão sendo divulgados pela Revista France Football e pelo jornal L'Équipe, responsáveis pela premiação.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será da TNT (TV fechada) e canal da TNT no YouTube.

Dembélé, do Paris Saint-Germain, e Yamal, do Barcelona, são os favoritos. Eles nunca venceram a premiação.

Veja lista divulgada até agora (masculino)

11° - Pedri (Barcelona e Espanha)
12° - Kvicha Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)
13° - Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)
14° - Desiré Doué (PSG e França)
15° - Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal e Suécia)
16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil)
17º - Robert Lewandowski (Barcelona e Polônia)
18º - Scott McTominay (Napoli e Escócia)
19º - João Neves (PSG e Portugal)
20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
21º - Serhou Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)
22º - Alexis Mac Allister (Liverpool e Argentina)
23º - Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
25º - Denzel Dumfries (Inter de Milão e Holanda)
26º - Erling Haaland (Manchester City e Noruega)
27º - Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)
28º - Virgil Van Djik (Liverpool e Holanda)
29º - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)
30º - Michael Olise (Bayern de Munique e França)

Veja lista divulgada até agora (feminino)

  • 11º- Claudia Pina (Barcelona e Espanha)
  • 12º- Marta (Orlando Pride e Brasil)
  • 13º- Caroline Graham Hansen (Barcelona e Noruega)
  • 14º-Barbra Banda (Orlando Pride e Zâmbia)
  • 15º- Sandy Baltimore (Chelsea e França)
  • 16º- Cristiana Girelli (Juventus e Itália)
  • 17º- Temwa Chawinga (Kansas City e Malawi)
  • 18º- Melchie Dumornay (Lyon e Haiti)
  • 19º- Klara Bühl (Bayern de Munique e Alemanha)
  • 20º- Pernille Harder (Bayern de Munique e Dinamarca)
  • 21º- Amanda Gutierres (Palmeiras e Brasil)
  • 22º- Esther Gonzalez (Gotham FC e Espanha)
  • 23º- Johanna Kaneryd (Chelsea e Suécia)
  • 24º- Sofia Cantore (Washington Spirit e Itália)
  • 25º- Emily Fox (Arsenal e EUA)
  • 26º- Lindsey Horan (Lyon e EUA)
  • 27º- Frida Maanum (Arsenal e Noruega)
  • 28º- Clara Mateo (Paris FC e França)
  • 29º- Steph Catley (Arsenal e Austrália)
  • 30º- Caroline Weir (Real Madrid e Escócia)

Raphinha concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo no futebol masculino. No feminino, Marta ficou na 12ª colocação, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, apareceu no 21° lugar.

Vini Jr. ficou em 16º. Na temporada passada, o atacante do Real Madrid perdeu a disputa para o volante Rodri, do Manchester City.

Estêvão concorre ao Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Alisson aparece na lista de indicados ao Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do mundo.

Arthur Elias, técnico da seleção brasileira, é candidato ao prêmio de melhor técnico. Enquanto isso, o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, concorre ao posto de melhor clube do mundo.

O prêmio concedido pela France Football considera o desempenho dos atletas na última temporada. O recorte é do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.

Os últimos vencedores da Bola de Ouro

  • 2024 - Rodri (ESP)
  • 2023 - Lionel Messi (ARG)
  • 2022 - Karim Benzema (FRA)
  • 2021- Lionel Messi (ARG)
  • 2020 - não houve premiação
  • 2019 - Lionel Messi (ARG)
  • 2018 - Luka Modric (CRO)
  • 2017 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2016 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2015 - Lionel Messi (ARG)
  • 2014 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2013 - Cristiano Ronaldo (POR)
  • 2012 - Lionel Messi (ARG)
  • 2011 - Lionel Messi (ARG)
  • 2010 - Lionel Messi (ARG)

Premiação da Bola de Ouro 2025 -- Onde assistir

  • Data e horário: 22 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Théâtre du Châtelet, Paris (FRA)
  • Transmissão: TNT (TV fechada) e canal da TNT no YouTube

