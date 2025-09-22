Fluminense x Lanús pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Fluminense entra em campo para uma verdadeira decisão nesta terça-feira. O Tricolor das Laranjeiras recebe o Lanús, da Argentina, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os brasileiros precisam reverter a vantagem obtida pelos argentinos, que ganharam na ida por 1 a 0.
Com o resultado do Lanús, o Fluminense vai precisar vencer por dois ou mais gols de vantagem para se classificar para as semifinais. Se devolver o triunfo por um gol de diferença, haverá disputa de pênaltis. O empate já basta aos Hermanos para avançar de fase.
Onde assistir Fluminense x Lanús ao vivo?
O duelo entre Fluminense e Lanús terá transmissão do SBT (TV Aberta) e do Paramount+ (Streaming).
Como o Fluminense chega ao confronto
Entre a derrota no primeiro confronto entre as equipes e o jogo de volta, o Fluminense conseguiu um triunfo sobre o Vitória, no último sábado, pelo Brasileiro.
Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, lembrou ao torcedor que na Copa do Brasil, há duas semanas, o Tricolor perdeu por 1 a 0 na ida e se classificou após vencer por 2 a 0 no Maracanã.
"O torcedor foi responsável também por aquele jogo e por isso precisamos muito dele nesta terça-feira, nos apoiando. Mais uma vez teremos que virar o jogo que começou na partida de ida", disse ele.
Como o Lanús chega ao confronto
Neste fim de semana, o Lanús venceu o Platense por 2 a 1 pelo Campeonato Argentino, competição em que aparece na quarta colocação de seu grupo.
Pelo lado do Lanús, o técnico Mauricio Pellegrino entende que seu time segue não sendo o favorito, mesmo tendo vencido na ida.
"Nós sabemos do poder de equipes como o Fluminense, ainda mais em casa. Mas nosso time está muito empolgado com a possibilidade de ganhar, como fez na Argentina", disse ele.
Histórico de confronto entre Fluminense x Lanús
O único duelo entre as equipes na história foi a derrota do Fluminense para o Lanús na última semana.
Estatísticas
Fluminense na temporada
- 29 vitórias, 15 empates e 16 derrotas
- 87 gols marcados
- 54 gols sofridos
- Artilheiro: Germán Cano (19 gols)
Lanús na temporada
- 17 vitórias, 13 empates e 9 derrotas
- 41 gols marcados
- 25 gols sofridos
- Artilheiro: Marcelino Moreno (9 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Fluminense
Fábio, Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio e Everaldo
Técnico: Renato Gaúcho
Provável escalação Lanús
Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Alexis Segovia, Marcelino Moreno e Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo
Técnico: Mauricio Pellegrino
Arbitragem de Fluminense x Lanús
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
- Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
- VAR: Yender Herrera (VEN)
Próximo jogo do Fluminense
Fluminense x Botafogo | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 28/09 (domingo) | 16h (de Brasília)
Local: Maracanã
Próximo jogo do Lanús
Instituto Cordoba x Lanús | Campeonato Argentino
Data e horário: 28/09 (domingo) | 20h15 (de Brasília)
Local: Estádio Juan Domingo Perón
Ficha técnica
Jogo: Fluminense x Lanús
Horário: 21h30 (de Brasília)
Campeonato: Copa Sul-Americana
Local: Maracanã
Onde Assistir: SBT e Paramount+