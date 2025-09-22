Topo

Fluminense x Lanús pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

22/09/2025 20h00

O Fluminense entra em campo para uma verdadeira decisão nesta terça-feira. O Tricolor das Laranjeiras recebe o Lanús, da Argentina, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os brasileiros precisam reverter a vantagem obtida pelos argentinos, que ganharam na ida por 1 a 0.

Com o resultado do Lanús, o Fluminense vai precisar vencer por dois ou mais gols de vantagem para se classificar para as semifinais. Se devolver o triunfo por um gol de diferença, haverá disputa de pênaltis. O empate já basta aos Hermanos para avançar de fase.

Onde assistir Fluminense x Lanús ao vivo?

O duelo entre Fluminense e Lanús terá transmissão do SBT (TV Aberta) e do Paramount+ (Streaming).

Como o Fluminense chega ao confronto

Entre a derrota no primeiro confronto entre as equipes e o jogo de volta, o Fluminense conseguiu um triunfo sobre o Vitória, no último sábado, pelo Brasileiro.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, lembrou ao torcedor que na Copa do Brasil, há duas semanas, o Tricolor perdeu por 1 a 0 na ida e se classificou após vencer por 2 a 0 no Maracanã.

"O torcedor foi responsável também por aquele jogo e por isso precisamos muito dele nesta terça-feira, nos apoiando. Mais uma vez teremos que virar o jogo que começou na partida de ida", disse ele.

Como o Lanús chega ao confronto

Neste fim de semana, o Lanús venceu o Platense por 2 a 1 pelo Campeonato Argentino, competição em que aparece na quarta colocação de seu grupo.

Pelo lado do Lanús, o técnico Mauricio Pellegrino entende que seu time segue não sendo o favorito, mesmo tendo vencido na ida.

"Nós sabemos do poder de equipes como o Fluminense, ainda mais em casa. Mas nosso time está muito empolgado com a possibilidade de ganhar, como fez na Argentina", disse ele.

Histórico de confronto entre Fluminense x Lanús

O único duelo entre as equipes na história foi a derrota do Fluminense para o Lanús na última semana.

Estatísticas

Fluminense na temporada

  • 29 vitórias, 15 empates e 16 derrotas

  • 87 gols marcados

  • 54 gols sofridos

  • Artilheiro: Germán Cano (19 gols)

Lanús na temporada

  • 17 vitórias, 13 empates e 9 derrotas

  • 41 gols marcados

  • 25 gols sofridos

  • Artilheiro: Marcelino Moreno (9 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Fluminense

Fábio, Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio e Everaldo

Técnico: Renato Gaúcho 

Provável escalação Lanús

Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Alexis Segovia, Marcelino Moreno e Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo

Técnico: Mauricio Pellegrino

Arbitragem de Fluminense x Lanús

  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

  • Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

  • VAR: Yender Herrera (VEN)

Próximo jogo do Fluminense

Fluminense x Botafogo | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 28/09 (domingo) | 16h (de Brasília) 

Local: Maracanã

Próximo jogo do Lanús

Instituto Cordoba x Lanús | Campeonato Argentino

Data e horário: 28/09 (domingo) | 20h15 (de Brasília)

Local: Estádio Juan Domingo Perón

Ficha técnica 

Jogo: Fluminense x Lanús 

Horário: 21h30 (de Brasília)

Campeonato: Copa Sul-Americana

Local: Maracanã

Onde Assistir: SBT e Paramount+

