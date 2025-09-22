Fluminense encerra preparação para encarar o Lanús: veja provável escalação

Nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, o elenco do Fluminense encerrou a preparação para o duelo de volta, contra o Lanús, pelas quartas de final da Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O técnico Renato Gaúcho, embora não tenha antecipado a escalação, deverá fazer uma alteração no time. Isso porque o meio-campista Nonato, com tendinite na perna direita, é desfalque confirmado.

Deste modo, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio e Everaldo

Com a derrota por 1 a 0 no jogo da ida, Fluminense será obrigado a vencer o adversário por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas um, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

Quem avançar, irá encarar o vencedor do confronto entre Universidad de Chile e Alianza Lima.